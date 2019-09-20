Девушка "минера" моста Метро: в сети появились ее фото

Девушка "минера" моста Метро в Киеве (фото: коллаж РБК-Украина)

СМИ нашли девушку, с которой хотел поговорить Алексей Белько

Алексей Белько угрожал взорвать мост метро в Киеве в среду, 18 сентября. Он требовал, чтобы ему организовали разговор с его девушкой, с которой у него были проблемы. Журналисты разыскали эту женщину, она 1989 года рождения и ее зовут Алена. При этом общаться с представителями СМИ она не захотела. Об этом сообщает ТСН.

В полиции объяснили, почему не стреляли по ветерану АТО Алексею. По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, "минер" моста не угрожал гражданским лицам, поэтому было принято решение не открывать по нему огонь.

Девушка "минера" моста Метро в Киеве (фото: tsn.ua)

Кищенко подчеркнул, что Алексей стрелял по беспилотнику правоохранителей, но угрозы для жизни населения не было.

Девушка "минера" моста Метро в Киеве (фото: tsn.ua)

Стоит отметить, что в Киеве был введен специальный оперативный план, а движение по мосту Метро было перекрыто, из-за чего в столице образовался транспортный коллапс.

Признание Алексея Белько (видео: facebook.com/arsen.avakov.1)

После задержания Алексей Белько рассказал, что извиняется перед жителями и гостями столицы за неудобства, которые были связаны в связи с перекрытием моста. Он также отметил, что не собирался ничего взрывать и взрывчатки у него не было.

Алексей заявил, что просто таким образом хотел привлечь внимание общественности. Министр МВД Арсен Аваков отметил, что намерен взять Белько и будет обращаться в суд с ходотайством о минимальном наказании для задержанного.

Кроме того, Министерство по делам ветеранов сообщило, что также будет защищать Алексея Белько.