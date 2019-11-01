З'явилися фото з замінованого залізничного вокзалу в Києві

У Києві невідомий повідомив про мінування Центрального залізничного вокзалу ввечері, 1 листопада. В цілях безпеки з будівлі вокзалу були евакуйовані всі співробітники і пасажири.

Раніше інформація про замінування була доступна лише в соцмережах, але пізніше з'явилися і знімки, які підтверджують, що на місці працюють фахівці, а майданчик перед головною будівлею київського вокзалу оточений.

Залізничний вокзал у Києві замінували (фото: РБК-Україна)

Поліція, вибухотехніки та кінологи зі спеціально навченими собаками перевіряють наявність вибухонебезпечних предметів у будівлі вокзалу.

На знімках видно, що натовп пасажирів стоїть за лінією оточення. Людям довелося скасувати заплановані поїздки. На даний момент невідомо, за яким графіком працюватимуть поїзди після того, як фахівці проведуть перевірку.

Залізничний вокзал у Києві замінували (фото: РБК-Україна)

Крім того, сьогодні "замінували" станцію метро Хрещатик і Театральна, Арсенальну також перекрили.