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Появились фото с заминированного ж/д вокзала в Киеве

STYLERПроисшествия    01.11.2019 - 20:00
Появились фото с заминированного ж/д вокзала в Киеве
Ж/д вокзал в Киеве заминировали (фото: РБК-Украина)

Из Центрального железнодорожного вокзала в Киеве эвакуировали всех людей

В Киеве неизвестный сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала вечером, 1 ноября. В целях безопасности из здания вокзала были эвакуированы все сотрудники и пассажиры.

Ранее информация о минировании была доступна лишь в соцсетях, но позже появились и снимки, подтверждающие, что на месте работют специалисты, а площадка перед главным зданием киевского вокзала оцеплена.

Появились фото с заминированного ж/д вокзала в Киеве

Ж/д вокзал в Киеве заминировали (фото: РБК-Украина)

Полиция, взрывотехники и кинологи со специально обученными собаками проверяют наличие взрывоопасных предметов в здании вокзала.

На снимках видно, что толпа пассажиров стоит за линией оцепления. Людям пришлось отменить запланированные поездки. На данный момент неизвестно, по какому графику будут работать поезда после того, как специалисты проведут проверку.

Ж/д вокзал в Киеве заминировали (фото: РБК-Украина)

Кроме того, сегодня "заминировали" станции метро Крещатик и Театральная, Арсенальную также закрыли.

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