ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З'явилися фото з замінованого залізничного вокзалу в Києві

STYLERПодії    01.11.2019 - 20:00
З'явилися фото з замінованого залізничного вокзалу в Києві
Залізничний вокзал у Києві замінували (фото: РБК-Україна)

З Центрального залізничного вокзалу в Києві евакуювали всіх людей

У Києві невідомий повідомив про мінування Центрального залізничного вокзалу ввечері, 1 листопада. В цілях безпеки з будівлі вокзалу були евакуйовані всі співробітники і пасажири.

Раніше інформація про замінування була доступна лише в соцмережах, але пізніше з'явилися і знімки, які підтверджують, що на місці працюють фахівці, а майданчик перед головною будівлею київського вокзалу оточений.

З'явилися фото з замінованого залізничного вокзалу в Києві

Залізничний вокзал у Києві замінували (фото: РБК-Україна)

Поліція, вибухотехніки та кінологи зі спеціально навченими собаками перевіряють наявність вибухонебезпечних предметів у будівлі вокзалу.

На знімках видно, що натовп пасажирів стоїть за лінією оточення. Людям довелося скасувати заплановані поїздки. На даний момент невідомо, за яким графіком працюватимуть поїзди після того, як фахівці проведуть перевірку.

Залізничний вокзал у Києві замінували (фото: РБК-Україна)

Крім того, сьогодні "замінували" станцію метро Хрещатик і Театральна, Арсенальну також перекрили.

У Львові поліція завершила пошуки вибухівки Метро Києва відновило роботу
Новини України мінування
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся