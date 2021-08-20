Появились фото совершенно нового вагона Укрзализныци: где он будет ездить

Укрзализныця запустила в первый рейс так называемый Party вагон, который будет курсировать на Киевский детской железной дороге.
Фото уникального (Party вагон запущен впервые в истории детских железных дорог!) вагона смотрите в нашем материале ниже.
В свой первый рейс необычный поезд повез пассажиров со станции Киев-Пассажирский детский (Сырецкий парк, станция метро "Дорогожичи") 20 августа.
Так выглядит Party вагон от Укрзализныци (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Во время рейса пассажиров этого вагона будут развлекать аниматоры и необычный гость - Стеклянный человек.
Аниматоры в Party вагоне (фото: facebook.com/svetlana.krupchan)
Party вагон будет курсировать на Киевской детской железной дороге по субботам, воскресеньям и праздничным дням с 10:30 до 18:50.
Стоимость поездки для детей 3-14 лет - 100 грн, для взрослых - 150 грн.
Также Party вагон можно взять в почасовую аренду.
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