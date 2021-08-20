Появились фото совершенно нового вагона Укрзализныци: где он будет ездить

Как выглядит Party вагон и как он будет ездить

В свой первый рейс необычный поезд повез пассажиров со станции Киев-Пассажирский детский (Сырецкий парк, станция метро "Дорогожичи") 20 августа.

Так выглядит Party вагон от Укрзализныци (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Во время рейса пассажиров этого вагона будут развлекать аниматоры и необычный гость - Стеклянный человек.

Аниматоры в Party вагоне (фото: facebook.com/svetlana.krupchan)

Party вагон будет курсировать на Киевской детской железной дороге по субботам, воскресеньям и праздничным дням с 10:30 до 18:50.

Стоимость поездки для детей 3-14 лет - 100 грн, для взрослых - 150 грн.

Также Party вагон можно взять в почасовую аренду.