UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Появились фото совершенно нового вагона Укрзализныци: где он будет ездить

Автор: Дмитрий Войналович

Укрзализныця запустила в первый рейс так называемый Party вагон, который будет курсировать на Киевский детской железной дороге.

Фото уникального (Party вагон запущен впервые в истории детских железных дорог!) вагона смотрите в нашем материале ниже.

Как выглядит Party вагон и как он будет ездить

В свой первый рейс необычный поезд повез пассажиров со станции Киев-Пассажирский детский (Сырецкий парк, станция метро "Дорогожичи") 20 августа.

Так выглядит Party вагон от Укрзализныци (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Во время рейса пассажиров этого вагона будут развлекать аниматоры и необычный гость - Стеклянный человек.

Аниматоры в Party вагоне (фото: facebook.com/svetlana.krupchan)

Party вагон будет курсировать на Киевской детской железной дороге по субботам, воскресеньям и праздничным дням с 10:30 до 18:50.

Стоимость поездки для детей 3-14 лет - 100 грн, для взрослых - 150 грн.

Также Party вагон можно взять в почасовую аренду.

Раньше мы показывали первые фото из салона новенькой швейцарской электрички, которая будет ездить в Киеве.

Напомним недавно стартовала продажа "запасных" мест в плацкартных вагонах УЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця