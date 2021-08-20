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З'явилися фото абсолютно нового вагону Укрзалізниці: де він буде їздити

Автор: Дмитрий Войналович

Укрзалізниця запустила у перший рейс так званий Party вагон, який курсуватиме на Київський дитячій залізниці.

Фото унікального (Party вагон запущено вперше в історії дитячих залізниць!) вагону дивіться у нашому матеріалі нижче.

Як виглядає Party вагон і як він їздитиме

У свій перший рейс незвичний потяг повіз пасажирів зі станції Київ-Пасажирський дитячий (Сирецький парк, станція метро "Дорогожичі") 20 серпня.

Так виглядає Party вагон від Укрзалізниці (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Під час рейсу пасажирів цього вагона розважатимуть аніматори та незвичайний гість - Скляна людина.

Аніматори у Party вагоні (фото: facebook.com/svetlana.krupchan)

Party вагон курсуватиме на Київській дитячій залізниці по суботах, неділях та святкових днях з 10:30 до 18:50.

Вартість поїздки для дітей 3-14 років - 100 грн, для дорослих - 150 грн.

Також Party вагон можна взяти у погодинну оренду.

Раніше ми показували перші фото з салону новенької швейцарської електрички, яка їздитиме у Києві.

Нагадаємо нещодавно стартував продаж "запасних" місць у плацкартних вагонах УЗ.

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Укрзалізниця