Появились фото первого в Украине мобильного COVID-госпиталя

В Ивано-Франковской области появился первый мобильный госпиталь ГСЧС для больных коронавирусной инфекцией. Госпиталь находится на территории Богородчанского центральной районной больницы.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В мобильном госпитале установлены 30 палаток, из которых 24 это госпитальная база и они рассчитаны на 120 коек. В нем есть приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов.

Мобильный COVID-госпиталь в Ивано-Франковской области (фото: dsns.gov.ua)

При этом возле каждой кровати есть индивидуальный кислородный концентрат. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения. Он также может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

Мобильный COVID-госпиталь в Ивано-Франковской области (фото: dsns.gov.ua)

Отмечается, что в мобильном госпитале все готово для приема больных коронавирусной инфекцией.

Мобильный COVID-госпиталь в Ивано-Франковской области (видео: YouTube)