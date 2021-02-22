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Появились фото первого в Украине мобильного COVID-госпиталя

Новина українською → Ивано-Франковск, Понедельник 22 февраля 2021 23:03
Появились фото первого в Украине мобильного COVID-госпиталя Мобильный COVID-госпиталь развернули в Ивано-Франковской области (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Ивано-Франковской области появился первый мобильный госпиталь ГСЧС для больных коронавирусной инфекцией. Госпиталь находится на территории Богородчанского центральной районной больницы.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В мобильном госпитале установлены 30 палаток, из которых 24 это госпитальная база и они рассчитаны на 120 коек. В нем есть приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов.

Появились фото первого в Украине мобильного COVID-госпиталяПоявились фото первого в Украине мобильного COVID-госпиталя

Мобильный COVID-госпиталь в Ивано-Франковской области (фото: dsns.gov.ua)

При этом возле каждой кровати есть индивидуальный кислородный концентрат. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения. Он также может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

Появились фото первого в Украине мобильного COVID-госпиталяПоявились фото первого в Украине мобильного COVID-госпиталя

Мобильный COVID-госпиталь в Ивано-Франковской области (фото: dsns.gov.ua)

Отмечается, что в мобильном госпитале все готово для приема больных коронавирусной инфекцией.

Мобильный COVID-госпиталь в Ивано-Франковской области (видео: YouTube)

Напомним, врач предупредила об опасности вспышки коронавируса на Прикарпатье. По ее словам, эта волна будет сложной, поскольку у больных очень тяжелые осложнения после болезни. Также в последнее время участились заболевания среди детей.

Мы также писали о том, что врач рассказал о плюсах и минусах индийской вакцины Covishield. Этот препарат разработчика AstraZeneca выпускается по лицензии в Индии на мощностях Serum Institute.

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