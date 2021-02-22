З'явилися фото першого в Україні мобільного COVID-госпіталю

В Івано-Франківській області з'явився перший мобільний госпіталь ДСНС для хворих коронавірусною інфекцією. Госпіталь знаходиться на території Богородчанського центральної районної лікарні.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби надзвичайних ситуацій.

В мобільному госпіталі встановлено 30 наметів, з яких 24 це госпітальна база і вони розраховані на 120 ліжок. У ньому є приймальне відділення, блок інтенсивної терапії і палати для пацієнтів.

Мобільний COVID-госпіталь в Івано-Франківській області (фото: dsns.gov.ua)

При цьому біля кожного ліжка є індивідуальний кисневий концентрат. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення. Він також може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

Мобільний COVID-госпіталь в Івано-Франківській області (фото: dsns.gov.ua)

Наголошується, що в мобільному госпіталі все готово для прийому хворих коронавірусною інфекцією.

Мобільний COVID-госпіталь в Івано-Франківській області (відео: YouTube)