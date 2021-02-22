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З'явилися фото першого в Україні мобільного COVID-госпіталю

Новость на русском → Івано-Франківськ, Понеділок 22 лютого 2021 23:03
З'явилися фото першого в Україні мобільного COVID-госпіталю Мобільний COVID-госпіталь розгорнули в Івано-Франківській області (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Івано-Франківській області з'явився перший мобільний госпіталь ДСНС для хворих коронавірусною інфекцією. Госпіталь знаходиться на території Богородчанського центральної районної лікарні.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби надзвичайних ситуацій.

В мобільному госпіталі встановлено 30 наметів, з яких 24 це госпітальна база і вони розраховані на 120 ліжок. У ньому є приймальне відділення, блок інтенсивної терапії і палати для пацієнтів.

З'явилися фото першого в Україні мобільного COVID-госпіталюЗ'явилися фото першого в Україні мобільного COVID-госпіталю

Мобільний COVID-госпіталь в Івано-Франківській області (фото: dsns.gov.ua)

При цьому біля кожного ліжка є індивідуальний кисневий концентрат. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення. Він також може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

З'явилися фото першого в Україні мобільного COVID-госпіталюЗ'явилися фото першого в Україні мобільного COVID-госпіталю

Мобільний COVID-госпіталь в Івано-Франківській області (фото: dsns.gov.ua)

Наголошується, що в мобільному госпіталі все готово для прийому хворих коронавірусною інфекцією.

Мобільний COVID-госпіталь в Івано-Франківській області (відео: YouTube)

Нагадаємо, лікар попередила про небезпеку спалаху коронавірусу на Прикарпатті. За її словами, ця хвиля буде непростою, оскільки у хворих дуже важкі ускладнення після хвороби. Також останнім часом почастішали захворювання серед дітей.

Ми також писали про те, що лікар розповів про плюси і мінуси індійської вакцини Covishield. Цей препарат розробника AstraZeneca випускається за ліцензією в Індії на потужностях Serum Institute.

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