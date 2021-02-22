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Эта волна будет тяжелой: врач предупредила об опасности вспышки коронавируса на Прикарпатье

Новина українською → Понедельник 22 февраля 2021 11:47
Эта волна будет тяжелой: врач предупредила об опасности вспышки коронавируса на Прикарпатье Врач рассказала о вспышке коронавируса на Прикарпатье (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Новая волна коронавируса в Украине будет очень тяжелой, ведь больные на Прикарпатье ощущают очень тяжелые осложнения после болезни.

Об этом сообщила главный врач Городенковской районной больницы Александра Косовец, пишет издание "Край".

Доктор отметила, что в последнее время в больнице не хватает мест для поступивших пациентов, поэтому неврологическое отделение перепрофилировали для больных COVID-19.Также медик отметила, что в последнее время участились заболевания среди детей.

"Таких тяжелых осложнений, которые наблюдаются сейчас, не было на протяжении всего периода COVID-19. Лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходилось собирать по всем аптекам. Эта волна COVID-19 будет тяжелой. Наверное, вирус очень сильно мутировал, ведь есть случаи, когда больные вообще не почувствовали, что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления минимальные", – сказала врач.

Косовец отметила, что в последнее время люди в общественных местах забывают мерить температуру и не обращают на это внимание.

"Субфебрильная температура 37,1-37,2 - многие люди не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР. Серьезной проблемой является также то, что все измучились и перестали мерить температуру вообще перед тем как идти на работу или в школу", - рассказала медик.

Как мы писали ранее, на Прикарпатье из-за вспышки COVID-19 установили карантинные блокпосты.

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