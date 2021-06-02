ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

УЗ изменила маршрут "Прикарпатского экспресса"

Новина українською →
Среда 02 июня 2021 10:30
УЗ изменила маршрут "Прикарпатского экспресса" Фото: для "Прикарпатского экспресса" назначили три дополнительные остановки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

"Укрзализныця" внесла изменения в работу "Прикарпатского экспресса". С 4 июня меняется маршрут и график поезда № 807/808 Ивано-Франковск - Киверцы.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

В частности, установлено пересадочное сообщение по маршруту Ивано-Франковск – Стрый – Ужгород и обратно.

Кроме того, поезд будет делать дополнительные остановки на станциях Рожнятов, Болехов и Каменка-Бугская.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" с 29 мая запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд № 807/808 соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галичину и Прикарпатье.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение при содействии железнодорожных администрации Австрии и Венгрии с 1 июня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Укрзализныця поезд
NEWS
Данилов о посадке самолета Ryanair: имеет все признаки операции спецслужб России
Данилов о посадке самолета Ryanair: имеет все признаки операции спецслужб России
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО