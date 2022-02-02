Появились фото, как LOBODA в Киеве готовится к новому шоу

"Мы сейчас находимся на этапе генеральных прогонов - с утра и до позднего вечера проводим время в танцклассах. Я очень вдохновлена тем, что происходит. И очень жду окончательный результат", - делится LOBODA.

Лобода готовит новое шоу в Киеве (фото: пресс-служба певицы)

Что известно про новое концертное шоу Лободы

Известно, например, что режиссером "Время LO" выступит Олег Боднарчук.

"Мы готовим беспрецедентное шоу. На сцене зритель увидит 32 огромных экрана. Это сложнейшая технология. Для обеспечения этого грандиозного решения привлечены специалисты из 10 стран. Моя задача сократить дистанцию между Светланой и ее поклонниками на концерте, теперь каждый сможет практически прикоснуться к звезде и почувствовать ее максимально близко", - хвастается он.

Говорят, что в шоу-программу войдет 25 песен. Часть из которых - это свежие релизы, а вторая - хиты певицы.

Боднарчук обещает, что это шоу "будет апофеозом стиля".

"Мы хотим, чтобы зритель буквально заглянул в глаза артистке, рассмотрел то, из чего она состоит, обрамляя это грацией, оригинальными костюмами и постановками", - сказал он.

В команде артистки, которая сейчас отдыхает с детьми на берегу океана, рассказали, что отдельные фрагменты нового шоу будут показаны Лободой 27 июня в одесском клубе Ibiza.