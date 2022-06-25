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Появились фото автокладбища в Мариуполе: чтобы никто не уехал

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Суббота 25 июня 2022 14:36
Появились фото автокладбища в Мариуполе: чтобы никто не уехал Автокладбище в Мариуполе (t.me/mariupolrada)
Автор: Марина Настевич

Рынок Азовский в Мариуполе превратился в автокладбище. Оккупанты свезли сюда десятки машин, которые потеряли мирные мариупольцы.

Фотографии жуткого места были опубликованы Мариупольским городским советом в Telegram.

Каждый из этих автомобилей - это чья-то разрушенная жизнь, ведь таким образом захватчики отбирают у людей возможность уехать из города.

Мариупольцев сделали заложниками ситуации, чтобы они остались в заблокированном городе.

"Мариуполь превратился в аналог Детройта после кризиса. Но если там коллапс произошел из-за остановки производства, то наш город превратили в руины целенаправленно. Русские убийцы принесли войну, разрушение и смерть. Не простим!" - говорится в сообщении.

На фотографиях видно, что почти все машины были расстреляны или иным образом повреждены.

Появились фото автокладбища в Мариуполе: чтобы никто не уехалПоявились фото автокладбища в Мариуполе: чтобы никто не уехалПоявились фото автокладбища в Мариуполе: чтобы никто не уехал

Кладбище авто в Мариуполе (t.me/mariupolrada/10038)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе катастрофически не хватает еды, а та, что появляется - доступна не для всех.

Также враг спекулирует едой, чтобы заставить жителей работать на "власть".

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