В Мариуполе оккупанты спикулируют едой, чтобы заставить жителей работать на "власть", - ГУР

Чтобы заставить жителей Мариуполя идти на работу в коммунальную сферу, оккупанты уменьшили гуманитарную помощь, по факту урезав порции еды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Во временно оккупированном Мариуполе решисты не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников с зарплатой 10 тысяч рублей в месяц. Следовательно, враг снизил объемы так называемой "гуманитарной помощи", которая обеспечивала минимальный объем продуктов для выживания", - рассказывают разведчики.

По данным ГУР, оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры". Анонсируется, что главной их задачей станет уборка завалов на улицах и похорон тел в братских могилах. В качестве вознаграждения предлагается "доступ к еде".

"Из-за массового отказа педагогов проводить учебный процесс по российской программе, оккупанты в Мелитополе привлекают на должности учителей людей без педагогического образования. Также отмечено увеличение количества учителей, командированных из РФ и оккупированного Крыма", - добавляют в ГУР.