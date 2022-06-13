В Мариуполе оккупанты спикулируют едой, чтобы заставить жителей работать на "власть", - ГУР
Чтобы заставить жителей Мариуполя идти на работу в коммунальную сферу, оккупанты уменьшили гуманитарную помощь, по факту урезав порции еды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
"Во временно оккупированном Мариуполе решисты не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников с зарплатой 10 тысяч рублей в месяц. Следовательно, враг снизил объемы так называемой "гуманитарной помощи", которая обеспечивала минимальный объем продуктов для выживания", - рассказывают разведчики.
По данным ГУР, оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры". Анонсируется, что главной их задачей станет уборка завалов на улицах и похорон тел в братских могилах. В качестве вознаграждения предлагается "доступ к еде".
"Из-за массового отказа педагогов проводить учебный процесс по российской программе, оккупанты в Мелитополе привлекают на должности учителей людей без педагогического образования. Также отмечено увеличение количества учителей, командированных из РФ и оккупированного Крыма", - добавляют в ГУР.
Как сообщалось, оккупированный Мариуполь зимой может остаться без отопления. Оккупанты заявили, что оборудуют на улице палатки для обогрева.
Также российские оккупанты начали строить "модульные домики для бездомных мариупольцев. Однако, располагают их рядом с линией обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.