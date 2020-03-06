Появились фантастические панорамные фото Марса, сделанные марсоходом

NASA показали потрясающие снимки поверхности Марса, сделанные в режиме "панорама". Фото с обзором в 360 градусов появилось в сети Facebook. Уникальный снимок состоит из 650 млн пикселей.

Это фото - своего рода коллаж, который составили из тысячи фотографий марсохода Curiosity, что исследует "красную планету".

Панорама имеет разрешение 1,8 миллиарда пикселей, а файл изображения "весит" как полнометражный фильм - около двух гигабайт.

Уникальный снимок собрали из кадров, сделанных с 24 ноября 2019 года по нынешнее время.

NASA показало панорамное фото Марса с марсохода (фото: facebook.com/currenttimetv)

Также в сети разместили видео, которое подробно описывает "приключения" Curiosity на Марсе.

NASA показало работу марсохода на Марсе (видео: YouTube/NASA Jet Propulsion Laboratory

К слову, Илон Маск объявил о намерении отправить на Марс миллион землян к 2050 году. Миллиардер считает, что это вполне реальная перспектива.

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