Появились документы об издевательствах россиян над поляками в УССР: жестокость поражает

В сеть выложили десятки рассекреченных документов "Польская операция" 1937-1938 годов, которая считается одной из самых крупных "национальных операций" Большого террора советских спецслужб на территории бывшей Украинской ССР против польского населения.

Онлайн-коллекцию из 30 таких документов опубликовал Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом СБУ - материалы доступны для скачивания на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения.

Отмечается, что в общем за время проведения операции на территории УССР было арестовано почти 56 тысяч человек, из которых 47327 расстреляли, а остальных отправили в концлагеря.

В документах также есть доказательства о случаях, когда пересматривали дела уже осужденных поляков с целью добавить срок. Объясняли подобную практику тем, что якобы предварительное следствие было "слабое".

В частности, об этом говорится в письме наркома внутренних дел УССР Израиля Леплевского наркому внутренних дел СССР Николаю Ежову об ошибках в делах, проведенных против поляков.

Рассекречены документы о Большом терроре 1937-1938 годов (фото: avr.org.ua)

В рассекреченных материалах также показано, как готовили и проводили операцию.

В коллекцию вошли:

приказы и указания НКВД о проведении операций по "национальному признаку";

докладные записки, телеграммы об особенностях проведения операции;

списки арестованных и осужденных военнослужащих обвиняемых в принадлежности к "Польской организации военной" (ПОВ);

сообщение чекистов о деятельности агентов иностранных разведок на территории УССР - в частности немецко-польских "шпионско-диверсионных организаций";

сводные данные о количестве лиц, арестованных НКВД УССР в период проведения операции по "национальному признаку";

справки о количестве других осужденных по "польской операции".

Можно ознакомиться с Оперативным приказом №00485 наркома внутренних дел СССР Николая Ежова о начале проведения "польской операции".

Так, в первом пункте документа говорится: "с 2-го августа 1937 начать масштабную операцию, направленную на полную ликвидацию местных организаций ПОВ, а также ее диверсионно-шпионских и повстанческих кадров на промышленных объектах, в транспорте, совхозах и колхозах. Операцию необходимо завершить в трехмесячный срок, а именно до 20 ноября".

Рассекречены документы о Большом терроре 1937-1938 годов (фото: avr.org.ua)

Дополнением к приказу Ежова №00606 было создание особых троек. Одним из их задач было "вынесения приговора в соответствии с приказом №00485 по первой и второй категории". Первая категория означала расстрел, а вторая - высылку в лагеря.

Во время проведения операции ликвидировали обвиненных в членстве в "Польской организации военной" (ПОВ), но в списки арестованных кроме поляков также иногда попадали украинцы, евреи и, белорусы.

Как объясняет координатор электронного архива Денис Пасечник, "польская операция" была типичной преступной акцией советской власти, которая "придумала себе так называемую "пятую колонну" в предвоенные годы и уничтожила ее".

"Документы свидетельствуют о ликвидации 125 "шпионских резиденций", 38 "польских националистических организаций" и 69 "диверсионно-повстанческих организаций" на территории УССР", - добавил он.

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