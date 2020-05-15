ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ИНП запустил сервис поиска данных о репрессированных

Новости » Общество     15.05.2020 - 11:30
ИНП запустил сервис поиска данных о репрессированных
Иллюстративное фото (pixabay com users kropekk_pl)

Сервис заработал при Институте национальной памяти

В Украине запустили сервис поиска информации о репрессированных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

Сообщается, что ко Дню памяти жертв политических репрессий архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных.

Он будет предоставлять консультации людям, которые хотят узнать о судьбе репрессированных в 1917-1991 годах. В Консультационном центре, в частности, помогут написать правильные обращения и запросы в архивы, чтобы получить необходимую информацию. Обращение в Консультационный центр является бесплатным.

ИНП запустил сервис поиска данных о репрессированных

Фото: контакты Консультационного центра (uinp.gov.ua)

Напомним, еще в 2016 году украинское правительство заявляло о планах открыть архивы КГБ СССР. Для этого предполагалась передача исторических документов репрессивных органов из ряда силовых и правоохранительных ведомств в Институт национальной памяти.

В Службе безопасности Украины заявляли, что специальным приказом от 1990 года был уничтожен большой массив архивов КГБ 80-х годов.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины УИНПсервисрепрессии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь