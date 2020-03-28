ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев закроют на въезд и выезд? В сеть попал важный документ

STYLERКоронавирус    28.03.2020 - 11:42
Киев закроют на въезд и выезд? В сеть попал важный документ
Карантин в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Киеве ужесточили для борьбы с распространением коронавируса COVID-19

Карантин в Киеве и введение чрезвычайной ситуации из-за коронавируса привели к ужесточению карантинных мер в столице. В сеть попал документ, датированный 25 марта о жестком ограничении транспортного сообщения на въезде и выезде из столицы. Что говорят власти Киева - в материале Styler.

Отметим, что по состоянию на субботу, 28 марта, Киев стал лидером по распространению коронавирусной инфекции. В столице подтверждено 74 случая болезни.

Распоряжение "Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" разместил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

В документе говорится, что до 24 апреля включительно запрещено перевозить пассажиров всеми видами автомобильного транспорта (кроме легковых автомобилей).

Частный транспорт может въезжать только через КПП.

Водителям и пассажирам необходимо обязательно проводить термометрию на контрольно-пропускных, а людей с признаками ОРВИ пускать не будут (кроме тех, у кого есть направление на обсервацию, карантин или госпитализацию).

Киев закроют на въезд и выезд? В сеть попал важный документ

Киев закрыли на въезд и выезд (фото: Telegram/Алексей Гончаренко)

Владимир Бондаренко, советник Киевского городского главы, прокомментировал ситуацию с "закрытием Киева". По его словам, въезд и выезд из Киева не закрыт, а ограничен автобусам междугороднего и межобластного сообщения, а легковые авто могут передвигаться свободно. Температуру меряют выборочно, но ситуация может измениться, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее мы писали, что врач дал шокирующий прогноз по распространению коронавируса в Украине.

Коронавирусом в мире заразились больше 600 тыс. человек В Украине увеличилось число смертей от коронавируса
Новости Украины КиевКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь