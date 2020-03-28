Киев закроют на въезд и выезд? В сеть попал важный документ

Карантин в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Киеве ужесточили для борьбы с распространением коронавируса COVID-19

Карантин в Киеве и введение чрезвычайной ситуации из-за коронавируса привели к ужесточению карантинных мер в столице. В сеть попал документ, датированный 25 марта о жестком ограничении транспортного сообщения на въезде и выезде из столицы. Что говорят власти Киева - в материале Styler.

Отметим, что по состоянию на субботу, 28 марта, Киев стал лидером по распространению коронавирусной инфекции. В столице подтверждено 74 случая болезни.

Распоряжение "Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" разместил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

В документе говорится, что до 24 апреля включительно запрещено перевозить пассажиров всеми видами автомобильного транспорта (кроме легковых автомобилей).

Частный транспорт может въезжать только через КПП.

Водителям и пассажирам необходимо обязательно проводить термометрию на контрольно-пропускных, а людей с признаками ОРВИ пускать не будут (кроме тех, у кого есть направление на обсервацию, карантин или госпитализацию).

Киев закрыли на въезд и выезд (фото: Telegram/Алексей Гончаренко)

Владимир Бондаренко, советник Киевского городского главы, прокомментировал ситуацию с "закрытием Киева". По его словам, въезд и выезд из Киева не закрыт, а ограничен автобусам междугороднего и межобластного сообщения, а легковые авто могут передвигаться свободно. Температуру меряют выборочно, но ситуация может измениться, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее мы писали, что врач дал шокирующий прогноз по распространению коронавируса в Украине.