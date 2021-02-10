Появилась важная информация про график общественного транспорта в Киеве

Снег время от времени шел 9 и 10 февраля - коммунальщики едва справляются, ведь за трое суток выпало 35 сантиметров снега.

"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями. Движение транспорта без соблюдения графика движения", - сообщили в транспортной службе.

С утра 10 февраля в Киевпастрансе постоянно сообщают о задержке общественного транспорта.

В Киеве проблемы с общественным транспортом (скрин: t.me/kyivpasstrans)

Отметим, что "Укравтодор" помог расчищать столичные трассы от последствий непогоды. Вечером 9 февраля в ведомстве сообщили, что уже сняли ограничения в движении грузового транспорта на главных подъездных дорогах к Киеву. Впрочем, крупногабаритный транспорт все еще не допускают.