З'явилася важлива інформація про графік громадського транспорту в Києві

Сніг час від часу йшов 9 і 10 лютого - комунальники ледь справляються, адже за три доби випало 35 сантиметрів снігу.

"Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку зі складними погодними умовами. Рух транспорту без дотримання графіка руху", - повідомили в транспортній службі.

Зранку 10 лютого в Київпастрансі постійно повідомляють про затримки громадського транспорту.

В Києві проблеми з громадським транспортом (скрін: t.me/kyivpasstrans)

Зазначимо, що "Укравтодор" допоміг розчищати столичні траси від наслідків негоди. Увечері 9 лютого у відомстві повідомили, що вже зняли обмеження на рух вантажного транспорту на головних під'їзних дорогах до Києва. Втім, великогабаритний транспорт все ще не допускають.