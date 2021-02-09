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"Укравтодор" помог расчищать столичные трассы от последствий непогоды, - ОП

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 17:25
"Укравтодор" помог расчищать столичные трассы от последствий непогоды, - ОП Фото: снегоуборочная техника (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Расчищать столичные трассы от снега во время обильных снегопадов помогли сотрудники "Укравтодора". Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко договорился об этом с главой службы Александром Кубраковым.

Об этом Тимошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Ночью вместе с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым приняли решение протянуть Киеву руку помощи по преодолению снежной непогоды. Ведь для нас комфорт горожан - самое главное", - написал Тимошенко.

Он также разместил видео работы техники на столичных дорогах.

&quot;Укравтодор&quot; помог расчищать столичные трассы от последствий непогоды, - ОП

По его словам, в Киев была направлена техника, работающая на дорогах государственного значения в Киевской области.

За ночь с 8 на 9 февраля с помощью "Укравтодора" были расчищены наиболее загруженные въезды в столицу по ул Академика Заболотного и проспекту Николая Бажана. Это позволило предотвратить возникновение транспортного коллапса.

"В ситуации, когда кому-то трудно справиться самостоятельно, принятие дружеской помощи является правильным решением", - сказал Тимошенко.

Напомним, в Киеве за двое суток выпало 30 сантиметров снега. Спецтехника продолжает работать, за вчера вывезли 350 тонн снега.

РБК-Украина писало, что в Киеве снегопад продолжается более 36 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.

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