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Появилась обновленная карта ближайших бомбоубежищ по всей Украине: как их найти

Автор: Светлана Мащенко

В случае общей эвакуации после вторжения российских войск на территорию Украины населению советуют найти место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг), где можно спрятаться.

В ГСЧС показали, где найти ближайшее бомбоубежище, опубликовав актуальную карту.

Смотрите список ниже

Бомбоубежища в Киеве (обновленная карта ссылки с сайта Киевсовета).

Карта защитных сооружений южной части Донецкой области.

Луганская область:

Перечень хранилищ и укрытий Запорожье (документ с сайта обладминистрации).

Карта укрытий Днепропетровской области.

Интерактивная карта из бомбоубежищ и подвалов Харькова и Харьковской области.

Сайт геопортал с укрытиями в Харькове.

Интерактивная карта: укрытие в Львове.

Интерактивная карта с укрытиями в Одессе.

Карта гражданских сооружений Одессы и Одесской области.

Карта с укрытиями и сооружениями гражданской защиты в Сумах.

Простейшие укрытия города Сумы (карта).

Перечень защитных сооружений города Сумы (документ).

Интерактивная карта с укрытиями в Полтаве.

Хранилища на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в Николаеве.

Интерактивная карта укрытий Херсонской области.

Защитные сооружения гражданской защиты (хранилища) Херсона.

Интерактивная карта с укрытиями Тернопольской области.

Укрытие (ссылка на карты по районам) Ровенской области.

Интерактивная карта защитных сооружений Чернигова и Нежина.

Защитные сооружения и простейшие укрытия в Чернигове и Прилуках (сайт обладминистрации с адресами).

Перечень простейших укрытий (подвалов), которые могут быть использованы для защиты населения на территории Кропивницкого (адреса), бомбоубежища в Кропивницком.

Бомбоубежища в Черкассах, а также карта мест укрытие населения в Черкассах

Интерактивная карта бомбоубежищ Ивано-Франковская.

Также появились точные адреса бомбоубежищ в Луганской области, где ситуация одна из самых острых. Ссылка здесь.

Напомним, что в ГСЧС рассказали, что делать, если вы слышите сирену "Внимание всем".

Ранее мы писали, что происходит в Харькове и Днепре прямо сейчас.

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