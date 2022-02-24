Появилась обновленная карта ближайших бомбоубежищ по всей Украине: как их найти

В случае общей эвакуации после вторжения российских войск на территорию Украины населению советуют найти место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг), где можно спрятаться.
В ГСЧС показали, где найти ближайшее бомбоубежище, опубликовав актуальную карту.
Бомбоубежища в Киеве (обновленная карта ссылки с сайта Киевсовета).
Карта защитных сооружений южной части Донецкой области.
Луганская область:
Перечень хранилищ и укрытий Запорожье (документ с сайта обладминистрации).
Карта укрытий Днепропетровской области.
Интерактивная карта из бомбоубежищ и подвалов Харькова и Харьковской области.
Сайт геопортал с укрытиями в Харькове.
Интерактивная карта: укрытие в Львове.
Интерактивная карта с укрытиями в Одессе.
Карта гражданских сооружений Одессы и Одесской области.
Карта с укрытиями и сооружениями гражданской защиты в Сумах.
Простейшие укрытия города Сумы (карта).
Перечень защитных сооружений города Сумы (документ).
Интерактивная карта с укрытиями в Полтаве.
Хранилища на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в Николаеве.
Интерактивная карта укрытий Херсонской области.
Защитные сооружения гражданской защиты (хранилища) Херсона.
Интерактивная карта с укрытиями Тернопольской области.
Укрытие (ссылка на карты по районам) Ровенской области.
Интерактивная карта защитных сооружений Чернигова и Нежина.
Защитные сооружения и простейшие укрытия в Чернигове и Прилуках (сайт обладминистрации с адресами).
Перечень простейших укрытий (подвалов), которые могут быть использованы для защиты населения на территории Кропивницкого (адреса), бомбоубежища в Кропивницком.
Бомбоубежища в Черкассах, а также карта мест укрытие населения в Черкассах
Интерактивная карта бомбоубежищ Ивано-Франковская.
Также появились точные адреса бомбоубежищ в Луганской области, где ситуация одна из самых острых. Ссылка здесь.
Напомним, что в ГСЧС рассказали, что делать, если вы слышите сирену "Внимание всем".