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З'явився новий запис можливої розмови Гончарука: скандал набирає обертів

STYLERЖиття    16.01.2020 - 09:59
З'явився новий запис можливої розмови Гончарука: скандал набирає обертів
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук (Фото: РБК-Україна)

У мережі з'явилася третя частина розмови з нібито участю прем'єр-міністра Гончарука

У Кабінеті міністрів України розгорається грандіозний скандал через записи розмови нібито з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Плівки почали публікувати пізно ввечері в середу, 15 січня і до ранку 16 січня у мережі з'явилося вже три частини розмови.

Як стверджує джерело, голоси на записі розмов схожі на голоси прем'єр-міністра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової і міністра фінансів Оксани Маркарової. Також на записах нібито фігурує голос заступника голови Офісу президента Юлії Ковалів.

Третя частина записаного розмови

У розмові обговорюється курс долара в Україні, економічні питання, президент Володимир Зеленський. В третій частині діалогу обговорюється ревальвація гривні, економічна стратегія розвитку України та приватизація. Основний посил – обговорюється те, що буде представлятися Володимиру Зеленському, як прогноз в країні на наступні три роки.

Крім того, в тексті іноді лунають нецензурні слова та образливі слова на адресу президента України.

Після того, як плівки з'явилися в мережі, з'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр України збирається подати у відставку. Однак, у Кабінеті міністрів спростували цю інформацію і зазначили, що немає ніяких доказів, що плівки справжні і зазначені особи були присутні при цій розмові.

З'явився новий запис можливої розмови Гончарука: скандал набирає обертів

Скріншот

Заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів опублікувала на своїй сторінці в Facebook спростування і повідомила, що голос на плівці – не її і це можуть підтвердити всі, хто з нею спілкується.

З'явився новий запис можливої розмови Гончарука: скандал набирає обертів

Скріншот

Другу частину можна послухати тут. Першу тут.

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Новини України скандалпрослушкаОлексій Гончарук
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