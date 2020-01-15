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В Кабмине прокомментировали запись прослушки Гончарука

Новости » Политика     15.01.2020 - 22:11
В Кабмине прокомментировали запись прослушки Гончарука
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Пресс-служба Кабмина не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи

В Кабинете министров Украины прокомментировали запись прослушки премьер-министра Алексея Гончарука, которая была обнародована 15 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как сообщается, пресс-служба Кабмина не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видео записи.

"Пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности ни одной аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет. Информация о заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, в сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованной записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы вырабатывали объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны.

Позже нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что видео обсуждалось на заседании фракции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Национальный банк Украины (НБУ) не собирался сдерживать укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдалось в 2019 году, поскольку это приведет к потере доверия как к Нацбанку, так и к национальной валюте.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныАлексей Гончарук
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