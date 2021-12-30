Повышение пенсий в Украине с 1 января: кто может рассчитывать на солидную прибавку

1 января – повысят пенсии людям с инвалидностью в результате с аварией на ЧАЭС. Повышенные выплаты получит 39 тысяч человек.

Для I группы инвалидности – 14 600 гривен

Для II группы – 9 500 гривен

Для III группы – 7 000 гривен

Как отметил эксперт издания "На пенсии" Сергей Коробкин, повышенные пенсии для чернобыльцев получат не все. Часть ликвидаторов имеет право на пенсию с учетом пятикратного размера минимальной заработной платы, которая установлена на начало года.

Она выросла до 6500 гривен, а соответственно у ликвидаторов будет произведен автоматический пересчет пенсий. И с 1 января при расчете минимальных пенсий для ликвидаторов будет применена новая средняя зарплата по стране – за 2021 год.

Ранее норма касалась только ликвидаторов из числа военнослужащих, а с 1 января действие закона будет применено и для других лиц, которые участвовали в ликвидации аварии на ЧАЭС и получили инвалидность.

Кроме того, в Украине с 1 июля 2021 года действует норма, согласно которой общий размер пенсий у лиц с инвалидностью I группы не может быть ниже 100% средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год.

Для II группы пенсия не может быть ниже 80% средней зарплаты, а для III группы – не менее 60%.

С 1 июля в расчет бралась средняя заработная плата за 2020 год – 10 340,35 гривен. А с 1 января будут применять среднюю зарплату за 2021 год, размер которой еще не установлен.

1 января – поднимутся пенсии по утрате кормильца семьям военных, которые погибли в АТО/ООС. Минимальные выплаты составят – 7 800 гривен.

1 марта – индексация пенсий. Ожидается повышение пенсий на 10% в связи с инфляцией, но точная сумма пока не установлена. Индексацию проведут на те доплаты, которые получают люди старше 75-80 лет.

1 июля – повышение минимальной пенсии и все привязанные к ней выплаты. Самые маленькие пенсии увеличатся с 1934 гривен до 2027 гривен.

1 октября – люди старше 70 лет с полным стажем (30 и 35 лет) начнут получать доплаты в размере 300 гривен. А их пенсия должна составить не менее 3000 гривен.

1 декабря – повышение минимальной пенсии до 2093 гривен. Также ожидается пересчет пенсий с учетом увеличения показателя средней зарплаты за год.