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Повышение пенсий в декабре: у кого будет не менее 2600 грн

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Четверг 28 октября 2021 12:32
Повышение пенсий в декабре: у кого будет не менее 2600 грн Коллаж РБК-Украина: в Украине в декабре произойдет повышение пенсий
Автор: Роман Мирончук

В декабре 2021 года в Украине планируется повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума из-за чего произойдет индексация пенсий и социальных выплат.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Таким образом, люди старше 65 лет будут получать минимальную пенсию в размере 2600 гривен.

Повышенную пенсию будут выплачивать украинцам с наличием определенного страхового стажа, который для мужчин составляет 35 лет, а для женщин - 30. Также увеличится минимальная пенсия по возрасту и будет установлена доплата за сверхурочный стаж.

Напомним, что с октября пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет начали начислять доплаты к пенсии в размере до 400 гривен.

Отметим, в Украине для пенсионеров повышают требования к стажу еще на 1 год. В 2022 году гражданам в 60 лет нужно будет иметь уже 29-летний, а не 28-летний стаж работы, как было ранее. При этом далее каждый год ситуация будет изменяться.

К 2028 году только половина украинцев сможет рассчитывать на пенсию в 60 лет. Если же людям не хватает страхового стажа - нет 15 лет - то пенсионных выплат не будет. Они смогут только рассчитывать социальную пенсию, которая сейчас составляет 1854 гривен.

Мы также писали о том, что стали известны условия, при которых пенсионеры смогут забрать деньги из накопительного фонда.

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