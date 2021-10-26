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В Украине для пенсионеров повышают требования к стажу: что ждет тех, кто "недоработал"

Новина українською →
Вторник 26 октября 2021 11:46
В Украине для пенсионеров повышают требования к стажу: что ждет тех, кто "недоработал" Фото: в Украине повысят требования к стажу для пенсионеров (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в следующем году повышаются требования для выхода на пенсию по возрасту и начисления выплат по стажу еще на 1 год, согласно реформе (закон №2148-VIII). Так, в 2022 году гражданам в 60 лет нужно иметь 29-летний, а не 28-летний стаж работы. Далее ежегодно ситуация тоже будет меняться.

Что ожидает украинцев, у которых не хватает необходимого для начисления пенсии стажа, и как он будет расти - читайте в материале ниже.

Что изменится для пенсионеров в 2022 году

Сейчас действует требование о стаже 28 лет для 60-летних украинцев для выхода на пенсию и получения пенсионных выплат.

При этом, как предусмотрено внесенным изменениям в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий с плавным переходом к повышению пенсионного возраста, в 2022 году выйти на пенсию украинцы смогут, если:

  • в 60 лет их стаж работы будет составлять не менее 29 лет;
  • в 63 года - стаж от 19 до 29 лет;
  • в 65 лет - стаж от 15 до 19 лет.

Что будет дальше

На первый план выходит не пенсионный возраст, а наличие определенного трудового стажа, и к 2028-му только половине граждан "светит" пенсия в 60 лет, пишет издание "На пенсии".

Так, согласно расчетам:

  • уже в 2028 году приблизительно 50% граждан смогут в 60-летнем возрасте претендовать на начисление пенсионных выплат по стажу;
  • работать до 63 лет нужно будет 40% украинцев;
  • до 65 лет - 5%.

Что "светит" тем, кому не хватает стажа

Если у граждан не хватает страхового стажа - нет 15 лет - то на пенсионные выплаты они не могут рассчитывать. Для таких категорий от государства предусмотрена социальная пенсия.

Получать ее можно лишь по достижении 65 лет.

В настоящее время эта сумма составляет 1854 гривен (ниже прожиточного минимума).

Напомним, что в 2021-м средняя пенсия в Украине составляет от 2 до 3 тысяч гривен. Суммы выше 10 тысяч гривен получают чуть менее 4% пенсионеров.

Ранее мы рассказывали, что в Украине пенсии снова проиндексируют, но по новым правилам.

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