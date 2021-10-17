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Пенсионеры смогут забрать деньги из накопительного фонда: стали известны условия

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Воскресенье 17 октября 2021 22:02
Пенсионеры смогут забрать деньги из накопительного фонда: стали известны условия Коллаж РБК-Украина: украинские пенсионеры смогут забрать деньги из накопительного фонда
Автор: Роман Мирончук

В 2023 году начнутся отчисления на накопительную пенсию. Всех работающих украинцев, которым нет 50 лет, обяжут каждый месяц перечислять 2% своего заработка на личные накопительные счета. Еще 2% будут выделять работодатели.

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная во время проведения круглого стола, на котором обсуждалась пенсионная реформа.

Те, кто старше 50 лет, могут сами решать, делать им отчисления или нет. Если кто-то побоится перечислять свои деньги частному фонду, то будет создан единый государственный фонд.

Информацию о деньгах на накопительных счетах можно будет посмотреть в своем электронном кабинете. Там будет указано, сколько денег накоплено и какова их доходность.

Как можно будет забрать деньги

Украинцы смогут снять средства с накопительных фондов двумя способами:

  • С помощью единовременной выплата всего накопленного.
  • Через выплату равными частями на протяжении какого-то периода.

В первом случае деньги смогут получить те, кто даже не достиг пенсионного возраста. Стоит отметить, что средства отдадут в крайних случаях, когда деньги срочно нужны на лечение.

Украинские пенсионеры смогут забрать деньги из накопительного фонда (видео: YouTube)

Напомним, пенсионерам в Украине пересчитают выплаты: кому добавят 80, 200 и 800 гривен.

Мы также писали о том, что нужно сделать, чтобы получить пенсию в 7 тысяч гривен.

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