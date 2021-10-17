Пенсионеры смогут забрать деньги из накопительного фонда: стали известны условия

В 2023 году начнутся отчисления на накопительную пенсию. Всех работающих украинцев, которым нет 50 лет, обяжут каждый месяц перечислять 2% своего заработка на личные накопительные счета. Еще 2% будут выделять работодатели.

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная во время проведения круглого стола , на котором обсуждалась пенсионная реформа.

Те, кто старше 50 лет, могут сами решать, делать им отчисления или нет. Если кто-то побоится перечислять свои деньги частному фонду, то будет создан единый государственный фонд.

Информацию о деньгах на накопительных счетах можно будет посмотреть в своем электронном кабинете. Там будет указано, сколько денег накоплено и какова их доходность.

Как можно будет забрать деньги

Украинцы смогут снять средства с накопительных фондов двумя способами:

С помощью единовременной выплата всего накопленного.

Через выплату равными частями на протяжении какого-то периода.

В первом случае деньги смогут получить те, кто даже не достиг пенсионного возраста. Стоит отметить, что средства отдадут в крайних случаях, когда деньги срочно нужны на лечение.

Украинские пенсионеры смогут забрать деньги из накопительного фонда (видео: YouTube)