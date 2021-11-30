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С 1 декабря в Украине повышаются налоги: сколько придется платить

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Вторник 30 ноября 2021 15:57
С 1 декабря в Украине повышаются налоги: сколько придется платить В Украине с 1 декабря повышаются налоги (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с 1 декабря повышаются налоги. Это коснется ЕСВ и единого налога для физических лиц-предпринимателей первой и второй группы.

Какие суммы придется платить украинцам с 1 декабря 2021 года – читайте в материале ниже.

Как указано в бюджете на 2021 год, изменения связаны с ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

С 1 декабря 2021 года минимальный прожиточный минимум вырастет с 2 294 гривен до 2 393 гривен, для трудоспособных лиц – до 2 481 гривны.

Вместе с этими суммами вырастут также минимальные прожиточные минимумы для детей.

Лица, которые утратили трудоспособность, будут получать на 80 гривен больше – 1 934 гривен (было – 1 854 гривны).

Повышаются также декретные выплаты для безработных – с 2 635 гривен до 2 749 гривен.

Как изменятся налоги с 1 декабря

С 1 декабря изменятся суммы налогов ЕСВ (Единый социальный взнос) и Единый налог для ФЛП (Физических лиц-предпринимателей) первой и второй группы.

Минимальный размер ЕСВ увеличится с 1 320 гривен до 1 430 гривен.

Единый налог первой группы – с 260 гривен до 280 гривен.

Единый налог второй группы – с 1 200 гривен до 1 400 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с 1 декабря в Украине повысят пенсионные выплаты.

А также мы рассказывали о том, какие еще изменения ждут украинцев с 1 декабря 2021 года.

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