Повышение пенсионного возраста: какие доплаты положены украинкам за поздний выход на пенсию

Так, за то, что они вышли на пенсию на 4,5 года позже, им полагается выплата надбавки в размере 2,5% от основного размера пенсии.

Норма о доплате появилась в качестве компенсации для женщин, которым постепенно стали поднимать пенсионный возраст, начиная с 2011 года.

Как объясняет консультант Сергей Коробкин, ранее женщины при полном льготном стаже по Списку №2 (не менее 10 лет) выходили на пенсию по достижении 50 лет. Сейчас они имеют право на пенсию при достижении 55 лет.

"В данном случае никакая компенсация не предусматривается, так как это несколько иной вид пенсии с другими условиями назначения", - отметил специалист.

Напомним, в Украине с 1 декабря пенсия изменятся из-за повышения минимальной заработной платы, и тем, кто желает докупить недостающие годы страхового стажа, они обойдутся уже дороже.