Підвищення пенсійного віку: які доплати передбачені українкам за пізній вихід на пенсію

Так, за те, що вони вийшли на пенсію на 4,5 роки пізніше, їм передбачена виплата надбавки в розмірі 2,5% від основного розміру пенсії.

Норма про доплату з'явилася в якості компенсації для жінок, яким поступово стали піднімати пенсійний вік, починаючи з 2011 року.

Як пояснює консультант Сергій Коробкін, раніше жінки при повному пільговому стажі за Списком №2 (не менше 10 років) виходили на пенсію після досягнення 50 років. Зараз вони мають право на пенсію при досягненні 55 років.

"У даному разі жодна компенсація не передбачається, оскільки це дещо інший вид пенсії з іншими умовами призначення", - зазначив фахівець.

Нагадаємо, в Україні з 1 грудня пенсія зміняться через підвищення мінімальної заробітної плати, і тим, хто бажає докупити відсутні роки страхового стажу, вони обійдуться вже дорожче.