ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Підвищення пенсійного віку: які доплати передбачені українкам за пізній вихід на пенсію

Новость на русском →
Четвер 11 листопада 2021 21:36
Підвищення пенсійного віку: які доплати передбачені українкам за пізній вихід на пенсію Колаж РБК-Україна: яка компенсація передбачена українкам за пізній вихід на пенсію
Автор: Володимир Костирін

В Україні згідно з новими правилами жінки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, могли вийти на пенсію у віці 59,5 років. Для таких громадянок передбачена виплата компенсації від держави за те, що на відпочинок вони не пішли в 55 років, що передбачалося за старим законом.

Про це передає профільне видання "На пенсії".

Так, за те, що вони вийшли на пенсію на 4,5 роки пізніше, їм передбачена виплата надбавки в розмірі 2,5% від основного розміру пенсії.

Норма про доплату з'явилася в якості компенсації для жінок, яким поступово стали піднімати пенсійний вік, починаючи з 2011 року.

Як пояснює консультант Сергій Коробкін, раніше жінки при повному пільговому стажі за Списком №2 (не менше 10 років) виходили на пенсію після досягнення 50 років. Зараз вони мають право на пенсію при досягненні 55 років.

"У даному разі жодна компенсація не передбачається, оскільки це дещо інший вид пенсії з іншими умовами призначення", - зазначив фахівець.

Нагадаємо, в Україні з 1 грудня пенсія зміняться через підвищення мінімальної заробітної плати, і тим, хто бажає докупити відсутні роки страхового стажу, вони обійдуться вже дорожче.

Також ми писали про те, що деякі категорії пенсіонерів можуть претендувати на збільшення щомісячних виплат - йдеться про надбавку "за вислугу років".

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії Пенсійний вік
LITE
Без фена і щипців: топ-5 укладок на немите волосся, які вибирають зірки Голлівуду
Без фена і щипців: топ-5 укладок на немите волосся, які вибирають зірки Голлівуду