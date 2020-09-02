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Не повторим Голодомор: символику СССР хотят запретить в Бразилии

Автор: Роман Мирончук

В Бразилии хотят приравнять советскую символику к нацистской

Эдуарду Болсонару, сын президента Бразилии, а также депутат Национального конгресса, предлагает, чтобы парламент приравнял советскую символику к свастике.

Он отметил, что эти системы были направлены на истребление своих диссидентов, поэтому их никоим образом нельзя признать демократическими или здоровыми. Об этом он написал на своей станице в Twitter.

Болсонару заявил, что те, кто считают, что запрет коммунизма ограничивает свободу других, должен призывать к декриминализации нацизма. По его словам, законопроект направлен на предотвращение геноцида, который является следствием нацизма и коммунизма.

Бразильский политик также проиллюстрировал свои слова примером из Украины, когда Сталин устроил Голодомор в 1932-33 годах.

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Скриншот с Twitter

Стоит отметить, что в 2015 году в Украине начался процесс декоммунизации. Под запретом оказалась вся советская символика. Кроме того, были переименованы города и населенные пункты, а также улицы и мосты.

Напомним, в Киеве нашли способ избавится от советских символов. В Украинском институте национальной памяти нашли способ "цивилизованного решения вопроса" советских памятников, которые остались в столице.

Ранее в Украинском институте национальной памяти рассказали, как прошла декоммунизация в Украине.

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