Тысячи переименований: как прошла декоммунизация в Украине

Фото: Владимир Вятрович (РБК-Украина)

Глава Украинского института национальной памяти рассказал, как прошла декоммунизация в Украине

История превратилась в одну из информационных арен гибридной войны между Украиной и Россией, и Россия использует все, что говорит якобы о какой-то общности украинцев и русских себе на пользу.

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на пресс-конференции, посвященной итогам декоммунизации.

"Декоммунизация в этом контексте была чрезвычайно важной, ведь лишала украинское сознание, публичное пространство следов господства здесь коммунистического тоталитарного прошлого. На самом деле в результате декоммунизации, которая происходила на протяжении последних четырех лет, было сделано много", - сказал историк.

Он привел цифры по изменению названий в Украине в рамках декоммунизации. Так, по его словам, за четыре года было изменено 52 тысячи топонимов в населенных пунктах, 987 населенных пунктов были переименованы.

"Кроме того, более 2,5 тысяч памятников вождям коммунистического тоталитарного режима было демонтировано. Большинство из них – это памятники Ленину", - привел данные Владимир Вятрович.

Но даже декоммунизация не ограничилась теми четырьмя законами, которые были приняты четыре года назад, напомнил историк.

Фото: Владимир Вятрович (РБК-Украина)

"Мы помним о двух других важных законах. Это закон о реабилитации жертв политических репрессий, закон о ветеранах войны, по которому, в частности, ветераны Украинской повстанческой армии получили статус участников боевых действий. Но мы прекрасно понимаем, что советское прошлое, коммунистическое прошлое, - это не единственное, что может использоваться Россией в войне против Украины", - подчеркнул он.

В то же время Украина стала свидетелями того, как и более глубокая история использовалась Россией для того, чтобы мобилизовать своих сторонников, чтобы противостоять Украине, сказал он.

"Речь идет о так называемой "Новороссии", об истории Российской империи конца 18 и начала 19 века. Все эти остатки российского имперского прошлого тоже являются основными маркерами, которые дают возможность говорить о каком-то "едином народе", "одой стране", которую якобы следовало бы восстановить. Соответственно, логическим продолжением декоммунизации должна быть деколонизация. Мы имеем в виду в первую очередь избавление от имперского наследия, которое может быть использовано для восстановления империи", - подчеркнул глава Украинского института национальной памяти.

Ранее Владимир Вятрович рассказал о декоммунизации и о том, что украинцы должны добиваться того, чтобы преступления коммунизма мир признал геноцидом. Он рассказал, как в Украине чествуют жертв Голодомора и коснулся болезненных тем украинско-еврейских и украинско-польских отношений.

Кроме того, в одном из интервью Вятрович рассказал, что погубит Россию.