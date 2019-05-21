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Повсеместно дожди: синоптик дала неутешительный прогноз

STYLERЖизнь    21.05.2019 - 12:58
Повсеместно дожди: синоптик дала неутешительный прогноз
Иллюстративное фото (pixabay)

Эксперт прогнозирует малоприятную погоду

Погода в Украине 22 мая обещает быть малоприятной и дождливой. Об этом проинформировала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Западная Украина решила щедро поделиться небесной влагой с другими областями. В среду практически повсеместно - дожди, грозы, местами - кратковременные сильные ливни, во время гроз вероятны шквалы и град. Будьте осторожны!", - предостерегает Диденко.

Осадки не затронут исключительно крайний восток Украины. Температура воздуха ожидается комфортной, столбики термометра покажут от +19 до +23 градусов. На Юге будет до +25 градусов, а на Западе - от +16 до +21 градусов.

Повсеместно дожди: синоптик дала неутешительный прогнозФото: (facebook.com/tala.didenko)

Над Каневом 22-го мая будут ходить влажные облака, ожидаются дожди с грозами, возможен порывистый ветер. Днем температура составит ​​+20 +22 градуса, в дождливую погоду +18 +20 градусов.

В Киеве утро будет солнечным, но днем с большой вероятностью пойдет дождь и гроза. Температура воздуха будет колебатся в районе 20 градусов.

Напомним, что в Украине из-за непогоды обесточены 146 населенных пунктов.

Мы писали, каким областям не повезет с погодой сегодня, 21 мая.

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