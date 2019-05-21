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Повсюдно дощі: синоптик надала невтішний прогноз

STYLERЖиття    21.05.2019 - 12:58
Повсюдно дощі: синоптик надала невтішний прогноз
Ілюстративне фото (pixabay)

Експерт прогнозує малоприємну погоду

Погода в Україні 22 травня обіцяє бути малоприємною і дощовою. Про це поінформувала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Західна Україна вирішила поділитися небесною вологою з іншими областями. У середу практично повсюдно - дощі, грози, місцями - короткочасні сильні зливи, під час грози можливі шквали і град. Будьте обережні!", - застерігає Діденко.

Опади не торкнуться виключно крайній схід України. Температура повітря очікується комфортною, стовпчики термометра покажуть від +19 до +23 градусів. На Півдні буде до +25 градусів, а на Заході - від +16 до +21 градусів.

Повсюдно дощі: синоптик надала невтішний прогнозФото: (facebook.com/tala.didenko)

Над Каневом 22-го травня будуть ходити вологі хмари, очікуються дощі з грозами, можливий поривчастий вітер. Вдень температура становитиме +20 +22 градуси, у дощову погоду +18 +20 градусів.

У Києві ранок буде сонячним, але вдень з великою ймовірністю піде дощ і гроза. Температура повітря буде коливатися у районі 20 градусів.

Нагадаємо, що в Україні через негоду знеструмлено 146 населених пунктів.

Ми писали, яким областям не пощастить з погодою сьогодні, 21 травня.

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