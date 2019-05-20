Грозы и резкое похолодание: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине 21 мая (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине во вторник начнет ухудшаться

Погода в Украине во вторник, 21 мая, огорчит жителей большинства областей Украины дождями, грозами и внезапным похолоданием. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее о похолодании со вторника предупредила и синоптик Наталка Диденко. Она посоветовала достать из шкафа теплую одежду.

Жители западных областей продолжат мокнуть под дождями и грозами, также будет моросить в Киевской, Черниговской, Одесской областях и в центральной Украине.

К тому же по всей стране задует довольно сильный юго-западный ветер. Его интенсивность составит от 7 до 12 метров в секунду.

Погода в Украине 21 мая - синоптики предупредили о похолодании (фото: РБК-Украина)

Ночная температура вохдуха также снизится - на Западе от +10 до +13, на Востоке будет +8... +10 градусов, на Севере от +11 до +14 выше нуля. Немного теплее ночью будет в Центре и на Юге - от +13 до +16 градусов.

Днем холоднее всего будет на Западе - здесь столбики термометров покажут от +16 до +20 градусов, на остальной части страны воздух днем прогреется от +21 до +25 градусов.

Моросить завтра будет и в столице. Несколько похолодает - до +23... +25 градусов, будет задувать порывистый ветер.

Погода в Украине 21 мая - синоптики предупредили о похолодании (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Житомирской области местные жители зафиксировали на фото и видео крупный град, что выпал в Новоград-Волынском и торнадо, который прошелся сразу по нескольким селам и нанес вред многим домохозяйствам.

К слову, ураган снес 100 гектаров деревьев под Житомиром. Смерч, который пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу, беспощадно изуродовал лес.