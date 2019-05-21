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В Украине из-за непогоды обесточены 146 населенных пунктов

Новости » Происшествия    21.05.2019 - 09:29
В Украине из-за непогоды обесточены 146 населенных пунктов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львовской области обесточены 83 населенных пунктов

В ночь с 20 на 21 мая из-за сильного ветра и гроз были обесточены 146 населенных пунктов в 5 областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В частности, во Львовской области обесточены 83 н.п., в Тернопольской - 23 н.п., в Ивано-Франковской - 20 н.п., в Черновицкой - 12 н.п. и в Житомирской - 8 н.п.

РБК-Украина писало, что погода в Украине 21 мая будет облачная, местами ожидаются дожди и шквалы, температура до +26 градусов. В западных и Житомирской областях облачно с прояснениями, ожидаются грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м / сек. На Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. Также осадки ожидаются в Карпатах. Температура ночью до +13, днем до +21.

Более того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине ожидается циклон Axel с атмосферными фронтами, которые принесут дожди, грозы и похолодание. В частности, дожди с грозами наиболее вероятны на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях. Осадки прогнозируются также местами в Крыму.

Вчера погода была теплой и малооблачной, однако в западных областях страны были грозовые дожди, температура воздуха днем достигала +27.

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