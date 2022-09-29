"Обращался как с собакой": украинка рассказала о ссоре с британцем, который ушел от жены с детьми

22-летняя украинка София Каркадым, которую спустя 4 месяца романа бросил 29-летний британец Тони Гарнетт после того, как ушел от жены Лорны с детьми через 10 дней приезда гостьи в их дом, назвала бывшего возлюбленного лжецом, и высказалась об их бурной ссоре.

История отношений Софии и Тони была широко освещена международными СМИ. Семья в Брэдфорде (Западный Йорк) приютила у себя львовянку в мае в рамках программы спонсорства "Дома для Украины". А вскоре Гарнетт признался Каркадым в своих чувствах, которые оказались взаимными, и выехал с ней в другую квартиру.

Тони утверждал, что с Лорной у него уже давно были натянутые отношения, и он и так думал их прекратить. В свою очередь британка утверждала, что София увела ее гражданского мужа, называла украинку разлучницей.

Тони и София (фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk)

Однако пара, получившая обильное внимание папарацци, свила себе новое "гнездышко" (Гарнетт снял квартиру) и наслаждалась счастьем.

Они даже думали пожениться, и Тони объявил о планах поехать к родителям своей возлюбленной в Украину, чтобы попросить благословения на брак. Кроме того, пара хотела иметь детей.

Пара строила радужные планы на будущее (фото: thesun.co.uk)

И вот такая идиллия была разрушена. В конце сентября стало известно, что Гарнетт выгнал Каркадым из дома и заявил, что между ними все кончено. По его словам, София не умеет пить.

В частности, сетовал британец, девушка под хмельком теряет над собой контроль и однажды вонзила кухонный нож в стену. Тогда Тони вызвал полицию, и те задержали украинку. А сам Гарнетт сложил вещи девушки в мусорные пакеты, снял это на фото, и указал ей на дверь.

Тони Гарнетт собрал вещи Софии Каркадым в мусорные пакеты, выгоняя из дома (фото: MailOnline)

Украинка призналась, что действительно вонзила нож в стену, потому что была зла из-за сложившихся проблем. Она утверждает, что Тони на самом деле в это время даже не было дома.

София заявила, что, скорее всего, вернется в Украину (она работала менеджером в IT во Львове). И добавила, что на родине была в проблемных отношениях - прошлый бойфренд сломал ей челюсть.

"У меня здесь никого нет. Ни дома, ни денег. У меня нет друзей... Мы собирались пожениться, и я думала, что у нас могут быть дети через 5 или 6 лет. Мне снилась моя жизнь с Тони. Я не понимаю, как это произошло", - жалуется девушка.

София рассказала о бурной ссоре и расставании с Тони (фото: NB PRESS LTD)

Также Каркадым рассказала, что Гарнетт обращался с ней "как с собакой", и добавила, что он проиграл свои деньги, потеряв 500 фунтов стерлингов (около 20 300 гривен) за один день, играя в онлайн-казино.

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Также София заявила, что теперь для ее это будет "долгий и трудный путь, но я перестрою свою жизнь, и когда я это сделаю, я буду рада, что он больше не является ее частью".

"Я действительно любила его и думала, что мы проведем остаток жизни вместе и заведем детей, но он изменился. Думаю, на него повлияло давление. Даже его собственная мама перестала с ним разговаривать из-за того, что он сделал с Лорной", - сказала она The Sun.

Украинка подчеркивает, что Тони знал, когда ее выгонял из дома, что у нее нет денег, ей некуда идти и нет других друзей в этой стране.

София была арестована и освобождена без предъявления обвинений дважды за два дня - Тони вызвал полицию, когда девушка пыталась забрать свои вещи (фото: NB PRESS LTD)

В соцсетях София обвинила бывшую жену Тони Гарнетта в манипуляциях: якобы женщина не давала тому видеться с детьми. Это в свою очередь стало причиной ссор британца с украинкой. Однако по версии Тони, его отношения с бывшей "уже были на грани", прежде чем он встретил Софию.