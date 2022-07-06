Украинка, ради которой британец ушел от невесты с детьми, потеряла зрение

Теперь избранник девушки, ушедший от невесты с детьми ради Софии Каркадым, бросил работу и всецело заботиться о ней.

22-летняя львовянка, которая из-за российского вторжения выехала из Украины и нашла временное убежище в Великобритании, а также свою любовь - 29-летнего айтишника и владельца охранной фирмы, Тони Гарнетта, после операции на глазах частично потеряла зрение.

Проблемы со зрением

Украинка перенесла глазную инфекцию в Германии по пути в британский Манчестер, куда прибыла 4 мая. В Берлине она провела несколько недель в ожидании визы.

Софии после операции на глазах предстоит шестимесячное восстановление. Сейчас девушка частично ослепла, и Тони полностью ее опекает и помогает, оплачивает лечение.

"Дело не в деньгах, мы просто хотим встать на ноги и поскорее начать новый этап в жизни", - отмечает Гарнетт.

Тони Гарнетт и София Каркадым (фото:NB PRESS LTD)

Резонансная история любви

История любви украинской беженки с британца имела резонанс и описывалась на страницах многих мировых изданий. В социальных сетях нашлось немало критиков пары, так и воспринявших ситуацию с пониманием.

София приехала в дом семьи Гарнетта в Брэдфорде (Западный Йоркшир) по программе для беженцев в мае, и уже через 10 дней отец двоих детей порвал со своей сожительницей, и съехал вместе с девушкой на съемное жилье.

Так, у пары быстро завязались романтические отношения, что приводило к скандалам со стороны невесты Тони - Лорны. Женщина не хотела, чтобы София и дальше с ними проживала в одном доме. Закончилось тем, что мужчина собрал чемоданы и ушел вместе с украинкой.

София Каркадым (фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk)

Что говорит пара

Позже, реагируя на поток критики в интернете и отвечая на упреки - мол, стала разлучницей, Каркадым в своем Insagram объясняла, что никого "не крала из семьи", и Тони сделал самостоятельный осознанный выбор.

София приехала в Британию из Львова (фото: thesun.co.uk)

Сам Гарнетт отмечал The Sun, что с Лорной, с которой вместе прожил 10 лет, отношения были не гладкие, и дело шло к расставанию.

Он также отметил, что когда София приехала к ним в дом, он и его гостья "быстро установили связь". Украинка также понравилась его шестилетней и трехлетней дочерям, а вот невесте - нет.

Через несколько дней Каркадым присоединялась к Гарнетту в спортзале, и они разговаривали в его машине, а дома "физически сближались".

"Дома я понял, что мы находим предлоги, чтобы прикасаться друг к другу, это было очень кокетливо, но на этом этапе ничего больше не произошло. Хотя это было довольно невинно, это вызывало споры. Я могу понять, что. Когда я приходил ночью, София готовила мне еду. Лорна никогда не была в восторге от того, что в нашем доме будет беженка, потому что это означало, что девочки должны были переехать в одну комнату", - рассказывает Тони.

Тони Гарнетт и София Каркадым (фото: thesun.co.uk)

Позиция брошенной невесты британца

Лорна, в свою очередь, считает, что София с самого начала нацелилась на ее сожителя - пара с детьми проживала в гражданском браке. Британка заявляет, что когда увидела в СМИ кадры о российско-украинской войне, решила, что "было бы правильно дать крышу над головой человеку и помочь ему, когда он отчаянно в этом нуждается"

"И вот как София отплатила мне за то, что я дала ей дом", - возмущается женщина.

Лорна Гарнетт (фото:NB PRESS LTD)