Повня - час змін: як почати нове життя і знайти своє щастя

"13 квітня - день, коли все вийде назовні. Повня в знаку Терези підсвічує наші стосунки, здатність бути в гармонії з собою та з іншими. І не просто так - Терези знаходяться під управлінням Венери, а вона в цей час виходить із ретроградності. Збіг? Не думаю", - розповіла експерт.

Як на нас вплине ця Повня

те, що було незрозумілим у темах любові, грошей, споживання, краси - проясниться

те, що довго трималося на паузі, може раптово зрушити з місця

те, що здавалось "а може, хай буде як є" - більше не працює.

"Баланс проти хаосу. Гармонія проти залежності. Любов проти ілюзій. Це завершення довгого періоду переосмислень. Ми робили глибоку ревізію почуттів, а тепер - готові діяти", - пояснила Бланк.

Місяць у Терезах, зазначила нумеролог, хоче миру, краси, гармонії, стосунків. Але Сонце в Овні - хоче конфлікту, самовираження, чесності й дії.

Леви, Діви, Терези, Скорпіони, Стрільці - більше схильні будуть до енергій Овна: конфліктів, самостійності, активності, уваги до себе та свого тіла. Водоліїв, Риб, Овнів, Тельців та Близнюків більше потягне до енергій Терезів: стосунків, партнерства, примирення, жіночих сфер, пасивності, турботи. Ну а Раків та Козорогів, додала Бланк, "буде кидати туди-сюди".

Як прожити цю Повню максимально мудро

запишіть, що завершилось у стосунках (реальних чи у внутрішніх діалогах), та сформулюйте, що хочете побудувати у взаємодії з собою та іншими

не ухвалюйте рішень під впливом інших людей і не давайте поради, проявляйте більше толерантності

погляньте на себе, як на людину, яка вартує любові

складіть список дій на найближчі два тижні, щоб зізнатися собі у коханні.

"Ця Повня - це любов до себе, що нарешті проявляється назовні. Тож, обирайте себе - з гармонією, красою й без драм", - резюмувала нумеролог.