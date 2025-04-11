UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Повня - час змін: як почати нове життя і знайти своє щастя

Коли настане Повня в квітні (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Вже 13 квітня настає Повня, яка здатна суттєво вплинути на наші долі. Але важливо знати, як саме діяти та з чого починати нове життя.

Нумеролог Тетяна Бланк розповіла РБК-Україна (проект Styler), чим особлива ця Повня і що робити, аби знайти щастя.

"13 квітня - день, коли все вийде назовні. Повня в знаку Терези підсвічує наші стосунки, здатність бути в гармонії з собою та з іншими. І не просто так - Терези знаходяться під управлінням Венери, а вона в цей час виходить із ретроградності. Збіг? Не думаю", - розповіла експерт.

Як на нас вплине ця Повня

  • те, що було незрозумілим у темах любові, грошей, споживання, краси - проясниться
  • те, що довго трималося на паузі, може раптово зрушити з місця
  • те, що здавалось "а може, хай буде як є" - більше не працює.

"Баланс проти хаосу. Гармонія проти залежності. Любов проти ілюзій. Це завершення довгого періоду переосмислень. Ми робили глибоку ревізію почуттів, а тепер - готові діяти", - пояснила Бланк.

Місяць у Терезах, зазначила нумеролог, хоче миру, краси, гармонії, стосунків. Але Сонце в Овні - хоче конфлікту, самовираження, чесності й дії.

Леви, Діви, Терези, Скорпіони, Стрільці - більше схильні будуть до енергій Овна: конфліктів, самостійності, активності, уваги до себе та свого тіла. Водоліїв, Риб, Овнів, Тельців та Близнюків більше потягне до енергій Терезів: стосунків, партнерства, примирення, жіночих сфер, пасивності, турботи. Ну а Раків та Козорогів, додала Бланк, "буде кидати туди-сюди".

Як прожити цю Повню максимально мудро

  • запишіть, що завершилось у стосунках (реальних чи у внутрішніх діалогах), та сформулюйте, що хочете побудувати у взаємодії з собою та іншими
  • не ухвалюйте рішень під впливом інших людей і не давайте поради, проявляйте більше толерантності
  • погляньте на себе, як на людину, яка вартує любові
  • складіть список дій на найближчі два тижні, щоб зізнатися собі у коханні.

"Ця Повня - це любов до себе, що нарешті проявляється назовні. Тож, обирайте себе - з гармонією, красою й без драм", - резюмувала нумеролог.

Читайте РБК-Україна в Google News
повняГороскопнумерологияАстрологія