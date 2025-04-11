Повня - час змін: як почати нове життя і знайти своє щастя

Вже 13 квітня настає Повня, яка здатна суттєво вплинути на наші долі. Але важливо знати, як саме діяти та з чого починати нове життя.
Нумеролог Тетяна Бланк розповіла РБК-Україна (проект Styler), чим особлива ця Повня і що робити, аби знайти щастя.
"13 квітня - день, коли все вийде назовні. Повня в знаку Терези підсвічує наші стосунки, здатність бути в гармонії з собою та з іншими. І не просто так - Терези знаходяться під управлінням Венери, а вона в цей час виходить із ретроградності. Збіг? Не думаю", - розповіла експерт.
"Баланс проти хаосу. Гармонія проти залежності. Любов проти ілюзій. Це завершення довгого періоду переосмислень. Ми робили глибоку ревізію почуттів, а тепер - готові діяти", - пояснила Бланк.
Місяць у Терезах, зазначила нумеролог, хоче миру, краси, гармонії, стосунків. Але Сонце в Овні - хоче конфлікту, самовираження, чесності й дії.
Леви, Діви, Терези, Скорпіони, Стрільці - більше схильні будуть до енергій Овна: конфліктів, самостійності, активності, уваги до себе та свого тіла. Водоліїв, Риб, Овнів, Тельців та Близнюків більше потягне до енергій Терезів: стосунків, партнерства, примирення, жіночих сфер, пасивності, турботи. Ну а Раків та Козорогів, додала Бланк, "буде кидати туди-сюди".
"Ця Повня - це любов до себе, що нарешті проявляється назовні. Тож, обирайте себе - з гармонією, красою й без драм", - резюмувала нумеролог.
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