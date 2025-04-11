Квітнева Повня змінить усе: що чекає на кожен знак Зодіаку і кому пощастить найбільше

13 квітня настає Повня в знаку Терези, а він знаходиться під управлінням Венери, яка в цей час виходить із ретроградності. Саме тому ця астрологічна подія буде доленосною.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), нумеролог Тетяна Бланк склала гороскоп на Повню й сказала, кому чекати на нові стосунки, а хто зможе досягти успіху.

Овен

На вас чекає прояснення у стосунках. Ви або з кимось назавжди, або нарешті відпускаєте. Внутрішні сумніви зникають - ви готові до чесного контакту з Іншим.

Телець

Повня дасть вам новий баланс у роботі, здоров’ї, повсякденному ритмі. А ще - розуміння, хто з оточення вам реально потрібен. Звільнення від "зайвих людей" - акт любові до себе.

Близнюки

Яке місце займає кохання у вашому житті? А творчість? Ви точно розумієте, чим хочете ділитися зі світом. Питання "а що про мене подумають?" більше не зупиняє. Розваги закінчилися, починається серйозна робота.

Рак

Домашні теми виходять на головний екран: де і з ким ваш "дім"? Плюс - нові погляди на життя, нова філософія. Хочеться простору, подорожей, нових сенсів. Настав час оновити внутрішній світ.

Лев

Слова мають силу - те, як ви говорите, що слухаєте, з ким спілкуєтеся, змінюється. Венера підкидає глибокі розмови, інсайти, інтимні зізнання. Будьте чесними. Від розмов - до конкретних дій.

Діва

Підіймається тема цінності - себе, стосунків, грошей. Щось важливе стало на свої місця. Ви зрозумієте, чого варті, і це змінює якість зв’язків. Стосунки або переходять на новий рівень, або йдуть.

Терези

Це про вас! Переосмислення образу, стилю, бажань. Хочеться нового тіла, настрою, життя. А Венера підказує: звички + тіло = любов до себе. Розвантаження, детокс, легкість.

Скорпіон

Глибоке емоційне очищення. Сни, інтуїція, внутрішні прозріння. А Венера оживляє серце: хочеться закохатись, творити, насолоджуватись життям. Час слухати душу.

Стрілець

Фокус на друзях, мріях, планах. Щось "випадає" з вашого соціального поля, щоб звільнити місце для справжнього. Венера повертає вас додому - в прямому чи символічному сенсі.

Козоріг

Кар’єра, статус, репутація - тут кульмінація. Ви розумієте, ким хочете бути "в очах світу". А Венера повертає м’якість у спілкування, натхнення в словах і бажання вчитися.

Водолій

Питання сенсів, віри, вищої освіти. Час вийти за межі звичного. А Венера допомагає побачити, куди вкладати свою енергію, щоб відчувати: я можу більше.

Риби

Трансформації - глибокі, потужні, емоційні. Стає зрозуміло, що настав час змінити себе. Венера: Ти знову собі подобаєшся, світ це помічає, і відповідає взаємністю.