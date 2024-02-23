Повний місяць у лютому 2024: що він нам принесе і які є суворі заборони

Остання зимова повня настане 24 лютого. Її називають Сніжною, тому що вона настає ще в період зими та відображає ситуацію в північній півкулі. Давні кельти цей повний місяць також називали Льодяним, тому що в давні часи воно було найхолоднішим у році.
Що нам чекати від повні 24 лютого, які існують заборони на цей день - читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час підготовки матеріалу використані джерела: Moonday, Joy Pup, Instagram Марина Скаді
Повний місяць останнього місяця зими відбудеться 24 лютого 2024 року, о 14:31. За місячним календарем це буде 15-й місячний день. Небесне світило в цей час перебуватиме у зодіакальному знаку Діва. Місяць зійде о 16:37, і зайде за обрій о 07:03. З Землі ми спостерігатимемо повний Місяць за ніч до і після 24 лютого.
Лютневий Повний місяць стане першим мікромісяцем у 2024 році. Це означає, що Місяць може здаватися трохи менше, ніж зазвичай. Таке явище відбувається, коли небесне світило за часом збігається з апогеєм, коли воно знаходиться в найдальшій точці Землі.
За словами астролога Марини Скаді, повний місяць у Діві - останній у поточному астрологічному циклі. У ці дні варто підбити підсумки, призвести до синтезу якийсь минулий період (наприклад, за рік) і запустити новий цикл свого розвитку. 20 березня у День весняного рівнодення розпочнеться новий астрологічний рік.
"Повня в Діві пріоритетним визначає доцільність та ефективність будь-яких процесів. В час Повні стає явним те, що раніше було приховано, надходить інформація з питань, які раніше через її нестачу, вирішити не виходило", - рекомендує вона.
Два тижні після повного місяця варто присвятити завершенню старих справ, чистці простору, в тому числі й інформаційного. Варто розкласти по полицях все й усюди, у всіх сферах.
Цим повним місяцем керуватиме Меркурій - планета інтелекту, комунікацій, пізнання світу. На тлі напруженого аспекту Венери з Юпітером, ця повня сприяє багатій уяві, зростанню потреб, а також досягненню хороших результатів.
Сила повні схожа з енергією Марса, тому день до нього і після - зазвичай час войовниче, агресивне.
Підвищена емоційність та прагнення конкуренції можуть давати зіткнення між людьми з найменшого приводу, призводити до необдуманих вчинків, загострення конфліктних ситуацій. Марс також управляє діловою сферою, тож у дні повного місяця буде складно домовитися.
У такі дні варто помиритися з усіма, з ким ви давно у сварці та просити вибачення, якщо ви когось образили.
Можна складати список чи карту бажань, медитувати, візуалізувати, займатися творчістю.
Приділіть час собі, своїм бажанням та своєму внутрішньому світу.
Позбудьтеся всього непотрібного.
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