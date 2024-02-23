Повний місяць у лютому 2024: що він нам принесе і які є суворі заборони

Повний місяць у лютому

Повний місяць останнього місяця зими відбудеться 24 лютого 2024 року, о 14:31. За місячним календарем це буде 15-й місячний день. Небесне світило в цей час перебуватиме у зодіакальному знаку Діва. Місяць зійде о 16:37, і зайде за обрій о 07:03. З Землі ми спостерігатимемо повний Місяць за ніч до і після 24 лютого.

Лютневий Повний місяць стане першим мікромісяцем у 2024 році. Це означає, що Місяць може здаватися трохи менше, ніж зазвичай. Таке явище відбувається, коли небесне світило за часом збігається з апогеєм, коли воно знаходиться в найдальшій точці Землі.

Що нам принесе цей повний місяць

За словами астролога Марини Скаді, повний місяць у Діві - останній у поточному астрологічному циклі. У ці дні варто підбити підсумки, призвести до синтезу якийсь минулий період (наприклад, за рік) і запустити новий цикл свого розвитку. 20 березня у День весняного рівнодення розпочнеться новий астрологічний рік.

"Повня в Діві пріоритетним визначає доцільність та ефективність будь-яких процесів. В час Повні стає явним те, що раніше було приховано, надходить інформація з питань, які раніше через її нестачу, вирішити не виходило", - рекомендує вона.

Два тижні після повного місяця варто присвятити завершенню старих справ, чистці простору, в тому числі й інформаційного. Варто розкласти по полицях все й усюди, у всіх сферах.

Цим повним місяцем керуватиме Меркурій - планета інтелекту, комунікацій, пізнання світу. На тлі напруженого аспекту Венери з Юпітером, ця повня сприяє багатій уяві, зростанню потреб, а також досягненню хороших результатів.

Сила повні схожа з енергією Марса, тому день до нього і після - зазвичай час войовниче, агресивне.

Підвищена емоційність та прагнення конкуренції можуть давати зіткнення між людьми з найменшого приводу, призводити до необдуманих вчинків, загострення конфліктних ситуацій. Марс також управляє діловою сферою, тож у дні повного місяця буде складно домовитися.

Як правильно поводитися в Повний місяць

Не приймайте важливі рішення, тому що в повний місяць ми схильні діяти імпульсивно і необдумано

Не укладайте серйозні та великі угоди, пов'язані з великими грошима

Не смітіть грошима, не робіть великі покупки

Уникайте безглуздих дискусій, сварок та з'ясування стосунків

Не влазьте в чужі конфлікти, не ображайте близьких

Не починайте нових справ, відкладіть далекі поїздки

Не змінюйте кардинально імідж

Відкладіть важливі зміни на кілька днів (звільнення, розставання, весілля, переїзд)

Що можна робити в повний місяць

У такі дні варто помиритися з усіма, з ким ви давно у сварці та просити вибачення, якщо ви когось образили.

Можна складати список чи карту бажань, медитувати, візуалізувати, займатися творчістю.

Приділіть час собі, своїм бажанням та своєму внутрішньому світу.

Позбудьтеся всього непотрібного.