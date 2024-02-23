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Полнолуние в феврале 2024: что оно нам принесет и какие есть строгие запреты

Что принесет нам полнолуние в феврале 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Последнее зимнее полнолуние наступит 24 февраля. Его называют Снежным, так как оно наступает еще в период зимы и отражает ситуацию в северном полушарии. Древние кельты это полнолуние также называли Ледяным, так как в древние времена оно было самым холодным в году.

Что нам ждать от полнолуния 24 февраля, какие существуют запреты на этот день - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использованы источники: Moonday, Joy Pup, Instagram Марина Скади

Полнолуние в феврале

Полнолуние последнего месяца зимы произойдет 24 февраля 2024 года, в 14:31. По лунному календарю это будет 15-й лунный день. Небесное светило в это время будет находиться в зодиакальном знаке Дева. Луна взойдет в 16:37, и зайдет за горизонт в 07:03. С Земли мы будем наблюдать полную Луну за ночь до и после 24 февраля.

Февральское Полнолуние станет первым микролунием в 2024 году. Это означает, что Луна может казаться немного меньше, чем обычно. Такое явление происходит, когда небесное светило по времени совпадает с апогеем, когда оно находится в самой дальней точке от Земли.

Что нам принесет это полнолуние

По словам астролога Марины Скади, полнолуние в Деве - последнее в текущем астрологическом цикле. В эти дни стоит подвести итоги, привести к синтезу некий прошлый период (например, за год) и запустить новый цикл своего развития. 20 марта в День весеннего равноденствия начнется новый астрологический год.

"Полнолуние в Деве приоритетным определяет целесообразность и эффективность любых процессов. Вблизи Полнолуния становится явным то, что ранее было скрыто, приходит информация по вопросам, которые ранее из-за ее недостатка, решить не получалось", - рекомендует она.

Две недели после полнолуния стоит посвятить завершению старых дел, чистке пространства, в том числе и информационного. Стоит разложить по полкам все и везде, во всех сферах.

Этим полнолунием будет управлять Меркурий - планета интеллекта, коммуникаций, познания мира. На фоне напряженного аспекта Венеры с Юпитером, это полнолуние способствует богатому воображению, возрастанию потребностей, а также достижению хороших результатов.

Сила полнолуния схожа с энергией Марса, поэтому день до него и день после - обычно время воинственное, агрессивное.

Повышенная эмоциональность и стремление к конкуренции могут давать столкновение между людьми по малейшему поводу, приводить к необдуманным поступкам, обострению конфликтных ситуаций. Марс также управляет деловой сферой, поэтому в дни полнолуния будет сложно договориться.

Как правильно вести себя в Полнолуние

  • Не принимайте важные решения, так как в полнолуние мы склонны действовать импульсивно и необдуманно
  • Не заключайте серьезные и крупные сделки, которые связаны с большими деньгами
  • Не сорите деньгами, не совершайте крупные покупки
  • Избегайте бессмысленных дискуссий, ссор и выяснения отношений
  • Не влазьте в чужие конфликты, не обижайте близких
  • Не начинайте новые дела, отложите дальние поездки
  • Не меняйте кардинально имидж
  • Отложите важные изменения на несколько дней (увольнение, расставание, женитьба, переезд)

Что можно делать в полнолуние

В такие дни стоит помириться со всеми, с кем вы давно в ссоре и принести извинения, если вы кого-то обидели.

Можно составлять список или карту желаний, медитировать, визуализировать, заниматься творчеству.

Уделите время себе, своим желаниям и своему внутреннему миру.

Избавьтесь от всего ненужного.

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