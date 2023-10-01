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Український полярник розповів, як це - жити на краю світу

Як живуть полярники в Антарктиді (фото надане прес-службою станції "Академік Вернадський")
Автор: Василина Копитко

Українська полярна станція розташована на антарктичному острові Галіндез. Щороку туди відправляється нова команда науковців для вивчення метеорологічних явищ, магнітного поля Землі та місцевої фауни.

Цілий рік вчені перебувають у повній ізоляції за тисячі кілометрів від решти світу. Поблизу станції часто штормить, а температура навіть влітку не піднімається вище 0 градусів.

Про те, як живуть полярники на станції "Академік Вернадський" в інтервʼю РБК-Україна розповів учасник 28-ї Української антарктичної експедиції, керівник станції та геофізик Богдан Гаврилюк.

Як живуть українські полярники

Зараз на станції перебуває 14 полярників. Востаннє вони перетиналися з іншими людьми ще весною, коли на острів заходив британський криголам "Сер Девід Атенборо".

Під час антарктичної зими та весни - з червня по грудень прибережні води вкриваються льодом і роблять острів неприступним. З того часу зимівники в повній ізоляції, втім вони не скаржаться.

"У перших експедиціях не вистачало спілкування з рідними. Добре, що вже зараз у нас є інтернет, і є можливість дивитися новини та зв'язуватися з близькими.  Колись на станції багато речей, які потрібні для життя, доводилось робити вручну. Це займало величезну кількість часу і зусиль. Зараз станцію суттєво модернізували", - розповів Богдан, який вже вдесяте перебуває в експедиції.

Команда 28-ї експедиції (Богдан Гаврилюк стоїть вище усіх по центру) (фото надане прес-службою станції "Академік Вернадський")

На станції є 11 споруд. Деякі використовуються для наукових досліджень, деякі - технічні. Іноді полярники виходять в море на човнах для досліджень - збору зразків води, а також спостереження за тваринами.

Поблизу станції живе багато субантарктичних пінгвінів, але полярникам не можна до них наближатись.

 

Також полярник зізнався, що на станції дуже б хотів завести кота, але це заборонено, хоча колись два котики входили у склад експедиції. 

"Норвезький полярник Фрітьйоф Нансен колись сказав, що єдине до чого не може звикнути людина, так це до холоду. Я з ним погоджуюсь. Але ми живемо в 21 столітті, нам навіть екіпіровку зараз шиють за персональними розмірами. Зараз тут на станції гарні умови для роботи", - додав Гаврилюк.

Для того, щоб науковці могли підтримувати свій фізичний стан, на станції облаштували мініспортзал, а на вулиці поставили маленькі ворота і полярники грають футбол по снігу. Також поблизу станції побудували маленьку баню. 

Поблизу станції живе багато субантарктичних пінгвінів (фото надане прес-службою станції "Академік Вернадський")

Читайте також наше велике інтерв'ю з полярником Богданом Гаврилюком про життя та дослідження в Антарктиді.

Раніше ми писали про те, з якими небезпеками найчастіше стикаються полярники в Антарктиді.

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