Український полярник розповів, як це - жити на краю світу

Як живуть українські полярники

Зараз на станції перебуває 14 полярників. Востаннє вони перетиналися з іншими людьми ще весною, коли на острів заходив британський криголам "Сер Девід Атенборо".

Під час антарктичної зими та весни - з червня по грудень прибережні води вкриваються льодом і роблять острів неприступним. З того часу зимівники в повній ізоляції, втім вони не скаржаться.

"У перших експедиціях не вистачало спілкування з рідними. Добре, що вже зараз у нас є інтернет, і є можливість дивитися новини та зв'язуватися з близькими. Колись на станції багато речей, які потрібні для життя, доводилось робити вручну. Це займало величезну кількість часу і зусиль. Зараз станцію суттєво модернізували", - розповів Богдан, який вже вдесяте перебуває в експедиції.

Команда 28-ї експедиції (Богдан Гаврилюк стоїть вище усіх по центру) (фото надане прес-службою станції "Академік Вернадський")

На станції є 11 споруд. Деякі використовуються для наукових досліджень, деякі - технічні. Іноді полярники виходять в море на човнах для досліджень - збору зразків води, а також спостереження за тваринами.

Поблизу станції живе багато субантарктичних пінгвінів, але полярникам не можна до них наближатись.

Також полярник зізнався, що на станції дуже б хотів завести кота, але це заборонено, хоча колись два котики входили у склад експедиції.

"Норвезький полярник Фрітьйоф Нансен колись сказав, що єдине до чого не може звикнути людина, так це до холоду. Я з ним погоджуюсь. Але ми живемо в 21 столітті, нам навіть екіпіровку зараз шиють за персональними розмірами. Зараз тут на станції гарні умови для роботи", - додав Гаврилюк.

Для того, щоб науковці могли підтримувати свій фізичний стан, на станції облаштували мініспортзал, а на вулиці поставили маленькі ворота і полярники грають футбол по снігу. Також поблизу станції побудували маленьку баню.

Поблизу станції живе багато субантарктичних пінгвінів (фото надане прес-службою станції "Академік Вернадський")