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Украинский полярник рассказал, как это - жить на краю света

Как живут полярники в Антарктиде (фото предоставлено пресс-службой станции "Академик Вернадский")
Автор: Василина Копытко

Украинская полярная станция расположена на антарктическом острове Галиндез. Каждый год туда отправляется новая команда ученых для изучения метеорологических явлений, магнитного поля Земли и местной фауны.

Целый год ученые находятся в полной изоляции в тысячах километрах от остального мира. Возле станции часто штормит, а температура даже летом не поднимается выше 0 градусов.

О том, как живут полярники на станции "Академик Вернадский", в интервью РБК-Украина рассказал участник 28-й Украинской антарктической экспедиции, руководитель станции и геофизик Богдан Гаврилюк.

Как живут украинские полярники

Сейчас на станции находятся 14 полярников. В последний раз они пересекались с другими людьми еще весной, когда на остров заходил британский ледокол "Сэр Дэвид Атенборо".

Во время антарктической зимы и весны - с июня по декабрь прибрежные воды покрываются льдом и делают остров неприступным. С тех пор зимовщики в полной изоляции, однако, они не жалуются.

"В первых экспедициях не хватало общения с родными. Хорошо, что уже сейчас у нас есть интернет, и есть возможность смотреть новости и связываться с близкими. Когда-то на станции многое, что нужно для жизни, приходилось делать вручную. Это занимало огромное количество времени и усилий. Сейчас станцию существенно модернизировали", - рассказал Богдан, который уже в десятый раз находится в экспедиции.

Команда 28-й экспедиции (Богдан Гаврилюк стоит выше всех по центру) (фото предоставлено пресс-службой станции "Академик Вернадский")

На станции есть 11 сооружений. Некоторые используются для научных исследований, некоторые - технические. Иногда полярники выходят в море на лодках для исследований - сбора образцов воды, а также наблюдение за животными.

Возле станции живет много субантарктических пингвинов, но полярникам нельзя к ним приближаться.

 

Также полярник признался, что на станции очень хотел бы завести кота, но это запрещено, хотя когда-то два котика входили в состав экспедиции.

"Норвежский полярник Фритьйоф Нансен когда-то сказал, что единственное к чему не может привыкнуть человек, так это к холоду. Я с ним соглашаюсь. Но мы живем в 21 веке, нам даже экипировку сейчас шьют по персональным размерам. Сейчас здесь на станции хорошие условия для работы", - добавил Гаврилюк.

Для того чтобы ученые могли поддерживать свое физическое состояние, на станции обустроили миниспортзал, а на улице поставили маленькие ворота и полярники играют футбол по снегу. Также вблизи станции построили маленькую баню.

Вблизи станции живет много субантарктических пингвинов (фото предоставлено пресс-службой станции "Академик Вернадский")

Читайте также наше большое интервью с полярником Богданом Гаврилюком о жизни и исследованиях в Антарктиде.

Раньше мы писали о том, с какими опасностями чаще всего сталкиваются полярники в Антарктиде.

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