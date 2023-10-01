Украинский полярник рассказал, как это - жить на краю света

Как живут украинские полярники

Сейчас на станции находятся 14 полярников. В последний раз они пересекались с другими людьми еще весной, когда на остров заходил британский ледокол "Сэр Дэвид Атенборо".

Во время антарктической зимы и весны - с июня по декабрь прибрежные воды покрываются льдом и делают остров неприступным. С тех пор зимовщики в полной изоляции, однако, они не жалуются.

"В первых экспедициях не хватало общения с родными. Хорошо, что уже сейчас у нас есть интернет, и есть возможность смотреть новости и связываться с близкими. Когда-то на станции многое, что нужно для жизни, приходилось делать вручную. Это занимало огромное количество времени и усилий. Сейчас станцию существенно модернизировали", - рассказал Богдан, который уже в десятый раз находится в экспедиции.

Команда 28-й экспедиции (Богдан Гаврилюк стоит выше всех по центру) (фото предоставлено пресс-службой станции "Академик Вернадский")

На станции есть 11 сооружений. Некоторые используются для научных исследований, некоторые - технические. Иногда полярники выходят в море на лодках для исследований - сбора образцов воды, а также наблюдение за животными.

Возле станции живет много субантарктических пингвинов, но полярникам нельзя к ним приближаться.

Также полярник признался, что на станции очень хотел бы завести кота, но это запрещено, хотя когда-то два котика входили в состав экспедиции.

"Норвежский полярник Фритьйоф Нансен когда-то сказал, что единственное к чему не может привыкнуть человек, так это к холоду. Я с ним соглашаюсь. Но мы живем в 21 веке, нам даже экипировку сейчас шьют по персональным размерам. Сейчас здесь на станции хорошие условия для работы", - добавил Гаврилюк.

Для того чтобы ученые могли поддерживать свое физическое состояние, на станции обустроили миниспортзал, а на улице поставили маленькие ворота и полярники играют футбол по снегу. Также вблизи станции построили маленькую баню.

Вблизи станции живет много субантарктических пингвинов (фото предоставлено пресс-службой станции "Академик Вернадский")