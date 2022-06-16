"Повір, що намарно сльози твої течуть": украинский защитник написал стих матери, который трогает до слез

Стихотворение посвящено матери

Повір, що намарно сльози твої течуть,

не слухай новин і сусідську пані,

у мене все добре, харчуюся досхочу,

нарешті потрапив у гарну компанію.

Підрозділ — неначе ченецький скит:

суворі аскези, весь день — за планом,

одягнені всі у один прикид.

Мене охрестили тут Капеланом.

Далеко від марних спокус буття

я завжди тверезий, мов чисте скельце,

веду на природі активний спосіб життя.

Ти часто казала, це добре для серця.

Тут всі за одного й за всіх — один,

тому бережи свої сльози й нерви.

З любов'ю, твій вдячний безмежно син,

рік 22-ий, 13 червня.

Что известно о бойце

Павел Вышебаба родился в Краматорске. Он окончил факультет журналистики Мариупольского государственного университета. Во время учебы работал в местной газете "Приазовский рабочий".

Украинцам он известен, как глава общественной организации Единая Планета, объединяющей зоозащитные, веганские и экологические инициативы.

После окончания университета в 2012 году Вышебаба переехал в Киев, два года спустя стал активным участником Революции Достоинства, работал в Штабе национального сопротивления. У него есть жена и маленькая дочка.

Сейчас он защищает Украину на Донбассе. Также он пишет с фронта стихи, которые не могут никого оставить равнодушными.

Павел Вышебаба с дочкой (фото: facebook.com/vyshebaba)