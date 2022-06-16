"Повір, що намарно сльози твої течуть": український захисник написав вірш матері, який зворушує до сліз

Український захисник Павло Вишебаба обороняє нас на фронті від ворога і пише проникливу поезію.
Цього разу боєць присвятив вірші своїй матері і опублікував їх на Facebook-сторінці.
Повір, що намарно сльози твої течуть,
не слухай новин і сусідську пані,
у мене все добре, харчуюся досхочу,
нарешті потрапив у гарну компанію.
Підрозділ-неначе ченецький скит:
суворі аскези, весь день - за планом,
одягнені всі в один прикид.
Мене охрестили тут Капеланом.
Далеко від марних спокус буття
я завжди тверезий, мов чисте скельце,
веду на природі активний спосіб життя.
Ти часто казала, це добре для серця.
Тут всі за одного й за всіх-один,
тому бережи свої сльози й нерви.
З любов'ю, твій вдячний безмежно Сін,
рік 22-ий, 13 червня.
Павло Вишебаба народився в Краматорську. Він закінчив факультет журналістики Маріупольського державного університету. Під час навчання працював у місцевій газеті "Приазовський робітник".
Українцям він відомий, як голова громадської організації Єдина планета, що об'єднує зоозахисні, веганські та екологічні ініціативи.
Після закінчення університету у 2012 році Вишебаба переїхав до Києва, два роки по тому став активним учасником Революції Гідності, працював у Штабі національного опору. У нього є дружина і маленька дочка.
Зараз він захищає Україну на Донбасі. Також він пише з фронту вірші, які не можуть нікого залишити байдужими.
Трохи раніше Павло Вишебаба висловився про "хороших росіян" і повідомив, що думає про такий термін.
Також читайте його вірш, присвячений рідному братові, який чіпає до сліз.