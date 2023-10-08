Повернувся в Україну, а знову виїхати не зміг: адвокат розповів, як не потрапити у капкан

Чому можуть знову не випустити з України

Щоб не потрапити у капкана – потрібно перевірити, чи видані вам документи, наприклад, про вашу непридатність та чи відповідають вони чинним на сьогодні нормам. Згідно з Положенням про ВЛК експертизу наказом МО від 18.08.2023 №490 були внесені зміни та заочно вас "зцілили".

Тобто, у вашому військовому квитку пункт статті, за якою вас визнали непридатним тоді, зараз може бути виключеним зі списку захворювань, які дозволяють отримати цей статус. І формально ви тепер – обмежено придатний, а отже – невиїзний за кордон і прикордонники вас не випустять. Хоча адвокат підкреслює, що це – незаконно.

Сімутін розробив спеціальну порівняльну табличку, по якій можна перевірити актуальність свого ступеня придатності за новими критеріями. Посилання на цю табличку – ось тут.

Як це виглядає в реальності

Адвокат навів зрозумілий приклад:

"Раніше вас визнали непридатним за ст. 39 п. а) гіпертонічна хвороба III стадії. Зараз діагноз звучить так: "гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями". Тобто, якщо структурні ураження відсутні, то ви вже підпадаєте під пункт б), де ваша непридатність вирішується індивідуально, але водночас ви точно обмежено придатні", - пише він і дає одразу пояснення.

Якщо вас раніше визнали непридатним за ст. 39 п. б) "гіпертонічна хвороба II стадії", то зараз ви обмежено придатні та підпадаєте під пункт в), як обмежено придатні.

Не дивуйтеся, що в порівняльній табличці відсутній пункт в) – це просто автоматично означає, що діагнози, які ви не побачили в пунктах а) та б), перемістилися до пункту в), як обмежено придатні.

"Зараз поясню простими словами: якщо вас виключено з обліку на підставі пункту б), то ви вже не є гарантовано непридатними, тому вас можуть не випустити. Гадаю, що саме такі напрацювання і будуть роз'яснені прикордонникам, враховуючи Указ Президента про перегляд рішень ВЛК", - каже Сімутін.

Він додав, що закон зворотної сили не має, але чиновники, на жаль, керуються не законом, а вказівками. На кордоні вас не випустять, ТЦК буде вимагати пройти повторне ВЛК, а поліція буде просто керуватися планшетом з позначкою про розшук.