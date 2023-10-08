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Вернулся в Украину, а снова выехать не смог: адвокат рассказал, как не попасть в капкан

Как не попасть в капкан выехавшим из Украины легально (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У украинцев есть основания для легального выезда за границу во время войны. Это касается отдельных групп граждан, непригодных к военной службе на начало войны. И сейчас возникает вопрос, смогут ли такие граждане приехать домой, а затем спокойно снова уехать за границу.

Как не попасть в капкан и на что обратить внимание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на адвоката Романа Симутина в YouTube.

Почему могут снова не выпустить из Украины

Чтобы не попасть в капкан – нужно проверить, выданы ли вам документы, например, о вашей непригодности и соответствуют ли они действующим на сегодня нормам. Согласно Положению о ВЛК экспертизу приказом МО от 18.08.2023 №490 были внесены изменения и заочно вас "исцелили".

То есть, в вашем военном билете пункт статьи, по которой вас сочли непригодным тогда, сейчас может быть исключен из списка заболеваний, позволяющих получить этот статус. И формально вы теперь – ограниченно годный, а значит – невыездной за границу и пограничники вас не выпустят. Хотя адвокат подчеркивает, что это – незаконно.

Симутин разработал специальную сравнительную табличку, по которой можно проверить актуальность своей степени пригодности по новым критериям. Ссылка на эту табличку – вот здесь.

Как это выглядит в реальности

Адвокат привел понятный пример:

"Раньше вас сочли непригодным по ст. 39 п. а) гипертоническая болезнь III стадии. Сейчас диагноз звучит так: "гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями". То есть, если структурные поражения отсутствуют, то вы уже подпадаете под пункт б), где ваша непригодность решается индивидуально, но в то же время вы точно ограниченно пригодны", - пишет он и дает сразу объяснение.

Если вас ранее сочли непригодным по ст. 39 п. б) "гипертоническая болезнь II стадии", то сейчас вы ограниченно пригодны и подпадаете под пункт в) как ограниченно пригодны.

Не удивляйтесь, что в сравнительной табличке отсутствует пункт в) – это просто автоматически означает, что диагнозы, которые вы не увидели в пунктах а) и б), переместились в пункт в) как ограниченно применимые.

"Сейчас объясню простыми словами: если вас исключены из учета на основании пункта б), то вы уже не гарантированно непригодны, поэтому вас могут не выпустить. Думаю, что именно такие наработки и будут разъяснены пограничникам, учитывая Указ Президента о пересмотре решений ВЛК", – говорит Симутин.

Он добавил, что закон обратной силы нет, но чиновники, к сожалению, руководствуются не законом, а указаниями. На границе вас не выпустят, ТЦК потребует пройти повторную ВЛК, а полиция будет просто руководствоваться планшетом с отметкой о розыске.

 

Кстати, раньше мы писали, что украинцам готовят перемены, касающиеся службы в армии.

А также рассказывали, что адвокат опроверг самые большие фейки о мобилизации.

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Мобилизация в УкраинеПризыв в армиювыезд за границу