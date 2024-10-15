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Тренер моделей Victoria’s Secret розкрила 5 секретів стрункості манекенниць

Вівторок 15 жовтня 2024 12:17
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Тренер моделей Victoria’s Secret розкрила 5 секретів стрункості манекенниць Які секрети стрункості моделей Victoria’s Secret (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Тренер моделей білизни Victoria’s Secret розказала, які фізичні вправи допомогають бути у формі її підопічним.

Як тренуються перед показом знамениті манекенниці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.

5 правил стрункості моделей Victoria’s Secret

Меган Роуп, тренер "ангелів" та засновниця The Sculpt Society, клієнтами якої є Карлі Клосс і Міранда Керр, поділилася 5 секретами стрункості її підопічних.

1. Вправа бічний витяг

Щоб зміцнити руки та відкрити груди та плечі, Меган рекомендує цю класну вправу.

Почніть з розведення ліктів збоку від тіла долонями вгору. Тепер витягніть руки в сторони долонями назад. Роуп пропонує створити опір, уявивши, як ви рухаєтесь у воді брасом. Зробіть 24 повторення.

Тренер моделей Victoria’s Secret розкрила 5 секретів стрункості манекенницьВправа бічний витяг (Скриншот)

2. Випади

Щоб зміцнити ноги та сідниці, ніщо не зрівняється з випадом. Почніть з відведення правої ноги назад і скручування пальців. Зігніть обидва коліна, вдихаючи вниз. Тепер, утримуючи вагу в передньому пеклі, встаньте, видихаючи підйом. Повторіть 12 разів, перш ніж переходити на лівий бік.

3. Планка

Почніть у положенні планки, задіявши корпус і опустивши сідниці. Перехрестіть коліно протилежним ліктем і повторіть вісім разів, перш ніж змінити сторону. Виконайте щонайменше 8 разів.

Роуп каже, що ця вправа для всього тіла чудово підходить для розвитку основної сили.

Тренер моделей Victoria’s Secret розкрила 5 секретів стрункості манекенницьВправа планка зміцнює тіло (Скриншот)

4. Пташка-собака

Почніть у положенні на столі, з рівною спиною та зігнутими колінами. Тримаючи стегна на одному рівні, витягніть праву ногу назад, витягнувши ліву руку прямо перед собою. Тепер зігніть праве коліно до грудей і приведіть лівий лікоть до нього. Повторіть 12-24 рази, перш ніж перейти до лівої ноги та правої руки.

Вправа чудово зміцнює серцевину та низ, покращує поставу та може допомогти полегшити біль у попереку.

Тренер моделей Victoria’s Secret розкрила 5 секретів стрункості манекенниць5. Скручування

Почніть на спині, зігніть коліна під кутом 90 градусів над стегнами. Помістивши руки за голову, підніміть плечі до живота.. Торкніться правою ногою об підлогу і поверніть її на висоту стегна. Повторіть 12 разів, а потім перейдіть на лівий бік.

Тренер моделей Victoria’s Secret розкрила 5 секретів стрункості манекенницьВправа скручування (Скриншот)

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